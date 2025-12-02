1.25兆國防特別條例、政院版財劃法遭藍白封殺 均暫緩列案

立法院程序委員會今天(2日)開會討論5日、9日的院會議程，針對行政院提出的新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、政院版財劃法修正草案，藍、白立委均提案暫緩列入議程，儘管民進黨團抗議，仍不敵在野人數優勢。民進黨團幹事長陳培瑜質疑藍、白兩黨只想把所有案子冰在程序委員會，不敢付委討論。

行政院會日前通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計自2026年至2033年間投入新台幣1.25兆元，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

立法院程序委員會2日開會討論5日、9日院會議程，國民黨團提議暫緩將1.25兆國防特別條例草案、政院版財劃法修正草案，以及多名民進黨立委所提的攸關立委赴中納管的兩岸條例修正草案列入議程。國民黨立委盧縣一說：『(原音)本院國民黨黨團針對第11屆第4會期第12次會議議事日程草案，除議程草案，報告事項第51案、增列報告事項第12至28案，建議暫緩列案外，其餘報告事項及質詢事項均照議事日程草案及各黨團增列報告事項通過。是否有當，敬請公決。』

表決時，儘管民進黨立委到主席台前抗議，高舉「阻擋國防迎敵人，藍白就是吳三桂」、「強化民主防禦能力、充足實力、爭取和平」等牌子，呼籲在野黨別擋國防預算，但藍、白仍挾人數優勢表決通過國民黨團提案。

會議處理討論事項時，民進黨團不滿藍、白立委在程序委員會多次阻擋議案排審，提案建請立法院針對程序委員會阻擋議案排入院會，請立法院長韓國瑜召集黨團協商，務必使程序委員會進行合於議案形式要件審查的職權，以維護憲政體制。不過，最終仍被藍、白聯手封殺。

民進黨團幹事長陳培瑜會後受訪時，要求藍、白立委說明為何阻擋國防預算，不讓其進入實質討論。陳培瑜：『(原音)藍、白這麼害怕？只想把所有的案子冰在程序委員會，不敢付委員會討論嗎？我們希望藍、白委員站出來，對全國人民說清楚，為什麼要擋國防？為什麼要卡在程序委員會？為什麼要破壞國家財政健全？』

對於國民黨團揚言要賴清德總統到國會報告1.25兆國防預算並接受詢答，陳培瑜表示，關於總統赴立院國情報告的方式和內容，都可以協商討論，但前提是要符合憲政程序。