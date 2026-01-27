1.25兆國防特別條例 立院程序委員會第10度封殺

朝野立委在程序委員會針鋒相對，立法院本會期將結束，外界關注中央總預算案、國防特別條例進度，27日是本會期最後一次程序委員會，朝野立委為了國防特別條例，舉牌互嗆。

民進黨立委羅美玲說，「1.25兆是怎麼來的呢？這是我們國防部花了1年的時間，跟美國的軍事專家討論出來的這個結果，如果你覺得不滿意，那就付委審查。」

國民黨立委翁曉玲表示，「短短的幾條，不到10條吧，兩頁A4的紙就要要求我們要通過1.25兆的預算，我們審得下去嗎？」

經過表決，在野人數優勢下，總預算案跟國防特別條例再度遭到阻擋，議程草案送交院會，等30日決定是否處理。

由於民眾黨團也有提出軍購特別條例，列出包括海馬士多管火箭系統等5項採購項目，上限4000億新台幣，採1年1期方式編列，但國防部認為，沒有建立配套措施，恐怕窒礙難行。

國防部戰規司長黃文啓表示，「他都沒有列國內配合款，比如說海馬士，它是必須要蓋戰堡跟車堡，這些是沒有在裡面的，按照這個版本去做，真的的確是窒礙難行。」

國防部強調，7大項目缺少一樣，都可能衝擊到已經準備調整的作戰計劃執行，還強調美方軍購發價書（LOA）有嚴格效期，錯過簽署期限，所有審查程序都要從頭來過。

民眾黨立委林國成則說，「你購買什麼武器要明確化？行政院版本是含糊的，這裡面有一部分的錢要做什麼？是空白授權。」

民眾黨團反批，政院版草案缺乏台灣國家安全戰略思考、沒有長期建軍規劃，預算浮濫膨脹，強調特別預算不能成為規避審查的例外工具，要建立分階段可追蹤的嚴格監督機制。