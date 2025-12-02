1.25兆國防特別條例 藍白聯手擋下暫不列案

Hummer2無人機離地升空，國軍首度公開後備部隊的無人機訓練，後備旅配賦的監偵型無人機亮相，總統賴清德2日前往宜蘭視導教召訓練。

教召訓練內容引進美方的戰術思維，召員除了要具備無人機的基本操作能力，也要學習阻絕設置，架設艾斯科防爆牆、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網，隨即投入小部隊戰鬥，運用65K2步槍，模擬「硬殺」無人機。

賴總統致詞強調，後備部隊是國家整體防衛力量的基石。

賴清德說：「如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。」

廣告 廣告

為了避免中共以訓轉演、以演轉戰，賴總統提出1.25兆《國防特別條例》，要打造「台灣之盾」，2日在立法院程序委員會闖關失敗。

在野以10比9票數封殺《國防特別條例》，暫緩列案，不排入院會。民進黨團手持看板，批評藍白是吳三桂，阻擋國防、迎敵人；國民黨團總召傅崐萁反批，不支持凱子軍購。

立法院民進黨團書記長陳培瑜批評，「國民黨跟民眾黨針對所有保護台灣的法案或是預算，都在擋擋擋，一擋再擋，而根據他們自己提出來的賣台法案，就一路的衝衝衝。」

立法院國民黨團總召傅崐萁表示，「就在今天要塞進立法院的程序委員會，貿然的要全國人民，在完全不知道情況之下，要一個空白的授權。」

藍白要求賴總統先到立法院進行國情報告，說清楚台灣面臨的威脅，以及預算要買哪些武器裝備，也堅持即問即答。但民進黨團表示，即問即答已違憲。

立法院民眾黨團總召黃國昌說道，「我們要求，我們付了錢，東西要可以拿到，要不然我們付錢是在付辛酸的。」

黃國昌喊話賴總統，到國會接受立委的諮詢；傅崐萁期盼，賴總統到立法院有問有答、一問一答，讓人民了解預算用途。