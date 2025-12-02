1.25兆國防特別條例、院版《財劃法》遭藍白封殺 暫緩列入議程

1202程序委員會封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、政院版《財劃法》修正草案，綠委舉牌抗議。翻攝畫面



總統賴清德宣布投入1.25兆國防特別預算，行政院隨即通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，不過，在野黨團要求賴清德應赴立院國情報告，向全民說明，綠營則強調依憲合法，最後在藍白聯手下，程序委員會今（12/2）暫緩列案，綠委高舉「阻擋國防迎敵人，藍白就是吳三桂」抗議。

另外，政院版《財政收支劃分法》修正草案，也再度遭封殺，無法列入議程。

政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預算匡列1.25兆元特別預算，在未來8年（2026至2033年）間，籌獲符合防衛作戰所需的武器裝備，以應對中國灰色地帶襲擾與軍事作戰等新興威脅。

在野團要求賴清德赴立院進行國情報告，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，希望賴清德一本初衷，能夠到立法院能夠有問有答、一問一答；民眾黨團總召黃國昌也喊話請賴清德履行競選承諾，來立院諮詢，審計長怎樣諮詢就怎麼做。民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲在野黨回頭是岸，讓相關法案可以進入討論。

但最終仍在藍白多數下，「國防特別條例」、《財劃法》修正草案，仍被暫緩列案。

