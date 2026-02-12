1.25兆國防特別預算下電子作戰體系的4S整合思考／蔡元鴻

▲賴清德總統主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。

蔡元鴻（軍事與安全戰略分析員）

近期總統賴清德先生，率三軍將領召開記者會，強調 1.25 兆元國防特別預算的戰略意義。公開說明中，重點集中於不對稱戰力、空防體系與指揮管制整合。從外界可見資訊來看，飛彈、防空與無人系統是主要亮點。然而，在整體作戰體系的建構中，電子作戰能力如何定位，值得進一步檢視。

電子作戰並非單一裝備問題，而是電磁頻譜控制能力。現代戰場中，雷達、資料鏈與指揮系統皆仰賴穩定的電磁環境。一旦頻譜優勢喪失，感測與打擊節點將同步受影響。因此，電子作戰的價值不在於單一干擾裝置，而在於能否支撐整體作戰體系。

若以「規模、範圍、速度、生存力」四項指標作為評估架構（即 4S 擊殺鏈），電子攻擊（EA）能力可更清楚地分層觀察。

第一層是戰術型電子作戰平台（如 F-16V）。戰機搭載電戰莢艙，具備高度機動與即時伴隨壓制能力。在 4S 擊殺鏈架構下，它的優勢在於速度與局部生存力，可在短時間內對特定目標進行干擾或掩護。然而，其規模與範圍相對有限，較難承擔大範圍區域、長時間的壓制任務。

第二層是戰役型電子作戰平台（如 C-130HE）。大型或半大型支援平台具備較高發電能力與天線配置空間，可實現多頻段、高功率的持續壓制。在 4S 擊殺鏈中，它主要強化規模與範圍，對整體戰場節奏產生影響。然而，在臺海空域狹小與威脅密集的環境下，其生存力成為必須審慎評估的課題。

第三層則是無人化與分散式電子節點（如中科院研製的騰雲機）。無人機可長時間滯空，前置部署於高威脅區域，執行電磁偵蒐或分散式干擾任務。在 4S 擊殺架構下，無人平台的優勢在於生存力與部署彈性，同時可在一定程度上補強規模。其限制在於功率與載重條件，但若與有人平台形成協同架構，則可提升整體體系韌性。

然而，電子作戰能力的未來發展，已不僅限於硬體平台。此次特別預算強調「智慧化與 AI 輔助」，其真正價值若延伸至電子戰領域，將體現在所謂「認知電戰」能力。透過人工智慧自動識別敵方跳頻模式、新型波形與動態干擾環境，可大幅縮短反應時間並提升同時處理目標數量的能力。換言之，AI 不僅提升速度，更可能在有限平台數量下擴展規模，成為 4S 擊殺體系中的增益器。

同時，電子作戰亦包含「保護己方」的面向。資料鏈與衛星通訊的抗干擾能力，是整體韌性建構的重要環節。未來若能在Link-22、衛星備援通訊與分散式資料鏈架構上同步強化，將使電子戰能力不僅體現在干擾對手，更體現在維持自身體系穩定運作。

由此可見，戰術型、戰役型與無人平台並非互相取代，而是分工互補；硬體平台與智慧化能力亦須同步推進。問題並非是否擁有電戰裝備，而是是否形成分層、分工且可持續運作的完整架構。

回到 1.25 兆特別預算本身，其價值並不在於否定既有防空體系或嚇阻戰力的必要性。空防能力的強化，無論是防空飛彈攔截系統或不對稱打擊力量，皆屬重要構面。然而，現代作戰環境下，單一節點的強化，並不足以確保整體體系穩定運作。若電磁頻譜優勢未能同步建立，則再精密的感測與再昂貴的攔截系統，都可能在高強度對抗中面臨壓力。

軍事建軍規劃，並非針對顯性威脅逐項補強，而應從體系完整性出發，降低整體脆弱性。與其在衝突中修補斷鏈，不如在承平時期建構足以承受壓力的有效戰力。電子作戰能力的規劃，正是這種體系思維的試金石。

1.25 兆預算的真正意義，或許不在於投入多少資源，而在於是否同時兼顧規模、範圍、速度與生存力四項條件，使電子作戰能力不致成為體系中的短板。唯有在電磁層面取得動態平衡，空防與嚇阻戰力才能在未來高強度對抗環境下持續發揮作用。（照片總統府提供）