1.25兆國防特別預算不透明 黃國昌質疑：是買武器，還是只付錢？

台灣民眾黨31日召開黨政聯繫會議，台灣民眾黨表示，針對中共持續升高軍事威脅，我國本應務實強化自身防衛能力，保障國軍弟兄合理待遇、並確保既有軍購如期到貨，穩健增強戰力；然而，執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最根本、最迫切的問題，反而操作人民恐懼以掩蓋自身不依法行政的失職，成天高喊空洞的團結口號，勒索在野黨護航行政院違法編列的總預算案、以及內容不透明的1.25兆元的國防特別條例。台灣民眾黨主席黃國昌痛批，民進黨這種操作戰爭恐懼掩蓋違法亂紀、把正當監督抹紅成中共同路人的低劣政治把戲，台灣人民不會上當，台灣民眾黨更不會縱容。

黃國昌指出，建設國家、強化國防，本就不分黨派，但執政黨連最基本的依法編列預算都做不到，卻反過來指控在野黨不團結實在荒謬至極。面對共軍演習，賴清德政府真正該向國人交代的，是過去砸了七千億元軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來」，如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，請問賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？

黃國昌指出行政院長卓榮泰，至今仍不依法編列軍人加薪預算，嚴重打擊國軍弟兄士氣，民進黨立委鍾佳濱更吃了誠實豆沙包，不小心說出執政黨的內心話「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，原來在民進黨心裡，國軍「賣命是義務、沒有資格談保障」。黃國昌強調，台灣民眾黨絕對會堅定捍衛軍警消權益，也正告執政黨若真的重視國防，賴清德就該赴立法院國情報告、若真的在乎國家建設和人民福祉，卓榮泰就該依法編列預算，虛心接受監督、不要再靠恐嚇、貼標籤治國，「Do your job」才是對國家、對人民最基本的負責。

根據媒體報導，本週五(1/2)，5位綠色司法獨夫即將公布「115年憲判字第1號判決」，可能對114年中央政府總預算釋憲案作出裁判，黃國昌批評，違憲召開的憲法法庭所作出之判決就是不具任何法律效力的廢紙，所以才會心虛到不敢召開言詞辯論，五個人躲在黑暗處恣意妄為，就算民進黨找了一批之前支持大惡罷的專家學者連署，意圖營造社會支持5位綠色司法獨夫的假象，但民意騙不了人「我身為法律人，看見近期一份美麗島電子報的民調，真的相當難過」結果顯示對於現在憲法法庭，認同的只有24%、不認同的高達60%，這個數字非常可怕，代表此刻憲法法庭的公信力已經徹底崩盤、代表司法的社會信任度已經倒地不起、趴在地上。國家走到這樣子的局面，台灣民眾黨沒有選擇，只有勇敢面對、勇敢戰鬥，當民進黨在胡搞亂政的時候，台灣民眾黨我們要用最堅定的步伐、最具體的行動來捍衛台灣的民主憲政。

最後，黃國昌表示今日為2025年歲末，回顧過去一年，一路相挺的支持者、盡責的黨公職們，共同走過許多不容易的時刻，誠摯感謝每位夥伴面對外界的攻擊、誤解與壓力都沒有退縮、勇敢奮戰「大家這一年真的辛苦了」。展望明年、面對攸關台灣未來的2026年選舉，勢必會更加艱辛，但越是困難的時刻，越要彼此扶持、更加團結、群策群力。一個人走得快、一群人走得遠，只要「心存善念、盡力而為」堅持為人民說真話、做對的事，台灣民眾黨一定能走得更穩、更遠，不辜負所有支持者的期待。



