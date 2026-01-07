1.25兆國防特別預算六度遭藍白擋下，藍委：賴清德周三來立院報告就排付委！綠轟「根本兩回事」

即使民進黨立法院黨團總召柯建銘，1/2才當面請託台灣民眾黨前主席柯文哲別再擋預算，然在藍白再度聯手，於立法院周二（1/6）召開的程序委員會，「第六度」將規模1.25兆元的強化防衛國防特別預算「暫緩列案」。 國民黨立法院黨團書記長羅智強直指，讓預算被擋6次的是總統賴清德，若賴總統願意周三到立院報告，就會立刻安排付委。 民進黨立委郭昱晴則痛批，藍白刻意把不同事混在一起，以「總統到立法院即問即答」為條件，但這早已被大法官宣告違憲，且賴總統報告與是否審查預算「根本是兩回事」。 此次特別赴程序委員會「督軍」的柯建銘受訪表示，此次特別來共襄盛舉，對於該會議結論，他僅說「好事多磨」、繼續努力，留待1/9院會處理。

柯建銘請託柯文哲無效 藍白第六度封殺國防特別預算條例

柯文哲1/2與同黨立委陳昭姿為「人工生殖法」修法，先後拜會國民黨團、民進黨團。柯建銘當時曾當面請託柯文哲，不要擋115年度總預算案、強化防衛國防特別預算，柯文哲也回應「該處理還是要處理，看怎麼處理」。

立法院周二召開程序委員會，討論這周院會議程。會中，民眾黨立委劉書彬提案，民眾黨團提議議事日程以議程草案提報院會處理，民進黨團則提出115年度總預算案復議案、中共軍演譴責案等。

表決時，藍白聯手以10票封殺民進黨團9票，通過民眾黨團提案。這讓列入增列事項的行政院版「財劃法」修正案、1.25兆國防特別預算條例、總預算案復議案等案，能否列入1/9立法院會議程，都得視當天朝野協商決定，亦即暫緩列案。

然根據第11屆立法院藍白聯手的多次前例，民進黨團支持的相關提案，料將再度被藍白合作封殺。

藍白持續杯葛各大預算案 行政院重申立院應恪盡職守

立法院程序委員會再次沒照法定職權，將今年度「總預算」、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與《院版財劃法》等案排入委員會審查，行政院發言人李慧芝周二表示，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對於今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。

李慧芝指出，目前已有地方政府十分擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後始能撥款補助，因此呼籲這些地方政府應該要請選區立委履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響當地民眾通勤權益以及各項地方建設。

此外，國防特別條例也遭到擱置，李慧芝重申，和平靠實力，面對中國的持續性侵擾與針對性對台演習，我國必須要積極提升自我防衛能量，國防安全是與時間賽跑，必須要掌握寶貴的關鍵時機，呼籲立法院能夠恪盡職守，儘速審議特別條例，以編製特別預算。

李慧芝表示，《院版財劃法》至今也未審，但現行《新版財劃法》所產生的水平分配不均問題已經浮現，譬如依照《新版財劃法》，台北市今年度統籌分配稅款，大幅增加4百多億元，可以推動地方自治事項如營養午餐免費等。

但其他縣市獲得的稅款卻有極大落差，且垂直分配不合理，中央財政能量被削弱、無法協助地方均衡發展，呼籲立法院儘速審議《院版財劃法》，才能真正均衡台灣、讓國人受到均衡照顧，而不是富者越富，甚至南北及城鄉差距不斷被擴大。

羅智強開賴清德到立院報告兩條件，沈伯洋轟不應讓程委會淪「擋案工具」

在做出決議後，羅智強直指讓預算被擋6次的是賴總統，他開條件表示，若賴總統願意明天（1/7）到立法院報告，就會立刻安排國防預算付委，「何來困難？」他也砲轟行政院不肯依法編列軍人加薪、警消退休金、公教退休金等預算，但若行政院願編相關預算，就會審查總預算案。

民進黨立委沈伯洋則反駁表示，羅智強將總統是否赴立院報告，與國防預算是否審查混為一談，邏輯錯亂。他直言國防特別條例匡列預算上限，本就可在委員會審查時調整，若認為防空、飛彈或無人載具經費過高，可在外交及國防委員會充分討論，程序委員會不應淪為「擋案工具」。

沈伯洋更指出，國民黨主張請賴總統來報告是違憲作法，且與賴總統競選時所提國情報告性質不同，憲法法庭早已宣告不得以違憲方式指定主題或即問即答，卻仍執意為之，恐破壞憲政秩序。他喊話應讓總預算與國防預算付委討論、公開直播，讓社會看清真正的價值之爭。

郭昱晴批藍白惡意卡關 拿預算當人質

郭昱晴表示，2026年第一次開程序委員會，但115年度中央政府總預算持續卡關，上千億元新興計畫無法動用，影響新生兒補助、托育、長照，包括103萬通勤人次的TPASS，也將在1月底斷炊。她痛批種種重大影響，因藍白惡意卡關，傷害的全體國民。

郭昱晴說，強化防衛特別條例第6度遭擋，但藍白刻意把不同的事混在一起，拿「要求總統到立法院即問即答」當成條件，企圖混淆視聽。她強調，這早已被大法官宣告違憲，更何況總統報告與是否審查預算，根本是兩回事，藍白持續拿預算當人質要脅。

郭昱晴呼籲，藍白不審預算的這種政治操弄，是讓國家承擔巨大風險，「請停止混淆、停止違憲操作，儘快放行總預算與國防特別預算付委審查。」

2026年已上班多日總預算仍未付委，民進黨：勿再當薪水小偷

民進黨則炮轟已經2026年，上班族都上班好幾天了，今年度「中央政府總預算」卻連「審查」都還沒開始。

民進黨解釋，國民黨及民眾黨立委第6次在程序委員會阻擋中央政府總預算案、1.25兆元國防特別預算條例付委審查。民進黨表示，當時程序委員會表決平手後，投出關鍵一票的又是國民黨籍召委翁曉玲。

民進黨質問，這些不願依照職責審查預算的藍白立委，仍領著人民的納稅錢做薪水，「TPASS 通勤月票補助中斷，藍白立委能負責嗎？國防戰力 出現空窗，藍白立委能承擔嗎？」

民進黨強調「拒絕審查」不是監督，並呼籲請藍白立委正視自己的職責，「別再當薪水小偷，儘快排審總預算及國防特別預算條例！」

相關新聞： 2026總預算通過了嗎？史上首度跨年仍未付委！卡關原因、預算沒過衝擊、施政影響，三讀時程未知怎麼辦





