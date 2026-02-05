1.25兆國防特別預算卡關！華府警告：川普恐祭關稅大刀

華府消息指出，美國總統川普（Donald John Trump）與中國大陸領導人習近平通話後，若台灣國防特別預算持續未能通過，川普可能為了4月川習會而暫緩110億美元對台軍售案，此舉不僅將影響台灣國防安全，甚至可能波及台美關稅談判。

美國對台軍售M1A2（圖／美國國防部官網）

據了解，習近平在致電川普時明確表達希望美方停止對台軍售，並要求川普表明反對台獨立場。川普在通話中並未對此正面回應。華府人士透露，若台灣在川習會前仍未通過國防特別預算，川普可能為了與習近平談判稀土議題，而將原定的110億美元對台軍售案暫緩執行。該人士強調，軍售一旦暫緩，恢復時間無從得知，甚至可能影響台美關稅協定，導致重新談判。

哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易及關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。許毓仁指出，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中將不再被視為正常的國會監督。

華府人士指出，台灣1.25兆國防特別預算若是卡關，恐 影響台美關稅協定（圖／AP）

許毓仁進一步說明，軍購與台美貿易關稅協定都是川普本人高度重視並反覆定錨的施政重點。一旦被美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證美方不會選擇最直接的方式回應。他警告，等到川普對此事失去耐心，在社群媒體上發言指台灣的國會反對軍售，台美貿易協定一夕之間關稅被大幅提高到40%並非不可能，而且已有南韓前例。

許毓仁強調，時間並不站在台灣這一邊。習近平與川普通話時，台灣問題被列為重中之重。隨著4月川習會即將登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題，台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。

