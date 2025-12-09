1.25兆國防特別預算周五再戰 綠黨團憂遭封殺：削弱國防
1.25兆《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》上周已遭程序委員會封殺，9日程序委員會藍白改變戰法，將全數議程交付院會處理，等同議程未定案，全數至周五再戰；而民進黨立法院幹事長鍾佳濱會前對於是否會再度遭封殺，直言在野黨如果一再杯葛，不僅是削弱台灣的國防，也會讓我們的產業無法扎根。
鍾佳濱表示，藍白在程序委員會封殺已經完全溢出正常國會，尤其是立法院程序委員會的應有職份，8年1.25兆的國防特別預算平均每年1562億，這個相較於國家一年國人在健保上近兆元的支出，也不過15％，大家願意國家年投資1兆在自己的健康維護，那一年是不是願意多投資1500多億元來維護國家的國防？
他指出，而且這1.25兆8年非外界所誤導是對外的軍事武器裝備的採購，它事實上也在充實我國的軍工產業，未來在跟其他國家的合作上，無人機、無人載具，這些屬於在不對稱作戰之下，屬於軍民兩用的這些產業，未來得到這預算的挹注，能夠建立起台灣自主的國防產業鏈。
鍾佳濱強調，中國的大疆無人機獨霸全球市場，而且在俄烏戰爭中民主自由同盟也深切的體認，如果將這種民用的、商用的大疆無人機轉為軍用，固然在戰場上可以發揮其襲自己的效果，但是製造供應鏈背後是不是有其他的後門，也讓烏軍非常的懷疑。
他說，因此在美國為首的民主自由同盟希望能夠建立一個非紅供應鏈，而生產晶片的重鎮台灣當然是首選，所以未來在無人載具的產業製造上，台灣將會成為非紅供應鏈最重要的一環，這也是1.25兆8年國防特別預算當中要加以著墨的部分，台灣是個矽盾、矽島，台灣將來也能扮演成為民主自由同盟非常重要的民主防衛的基地。
另外關於美國參、眾議院協商版的2026財政年度《國防授權法案》（NDAA）7日出爐，其中雖然要求與台灣啟動無人系統及反無人系統聯合開發、生產計畫，並授權擬定美國海岸防衛隊與我國海巡聯合海上作戰及領導訓練計畫，但不見先前參院版本邀請我參演環太軍演的要求。
對此民進黨立法院黨團副幹事長沈伯洋認為，字句的更動有時候不一定是代表說這些東西不存在，而是可能避免敏感、避免被做文章等理由，所以還是正面看待該法案，因為畢竟還是對台重要援助。
