1.25兆國防特別預算多度遭擋 國防部強調晚簽約恐被插單

總統賴清德親自視導，官兵熟練操作雙聯裝刺針飛彈模擬器，精準命中直升機。陸軍砲兵訓練指揮部從台南永康遷到關廟，15日舉行落成啟用典禮。

總統賴清德表示，「特別是我們軍購，新的武器陸續到位。剛剛我特別看到了海馬士，也看到了我們中科院自己研發製作的陸劍二飛彈。」

中共擾台不間斷，國防部15日發布偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海，結合共艦執行聯合戰備警巡；國軍機艦出動岸置飛彈嚴密應處。

面對中共犯台威脅，美方已點頭出售我方包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭等武器，但經費來自1.25兆國防特別預算。不過，在野黨7度擋下國防特別條例。立法院民眾黨團總召黃國昌赴美返台，聲稱對美軍售只有3000多億元，引發爭議。國防部副部長徐斯儉親上火線駁斥，指國內產製才是3000多億元，有9000億元是對外採購。

立法院民眾黨團總召黃國昌質疑，「民進黨政府為什麼到現在才想起來，有必要跟台灣人民跟國會講一下裡面有什麼東西？」

國防部副部長徐斯儉解釋，「5案公布的，各位知道內容。還沒有公布的我不能說，但是我可以說還有4案還沒有通知國會。問題是現在還沒有付委，我們沒有機會說明。」

徐斯儉強調，1.25兆是上限，且特別條例須經立法院通過後，才能編列特別預算，不可能出現空白授權。針對外界關切採購項目，國防部以特別預算公布簡報當日為例，指精準火炮系統就是海馬士多管火箭，也坦言現在時間緊迫，若晚一日簽約，恐被其他國家插單。

國防部戰略規劃司長黃文啓指出，「我們晚一天簽約，拖的時間不是1天2天，也不是1個月2個月。一旦別的國家單子插進去之後，我們可能等的是幾年。」

至於如何強化無人系統？黃文啓表示，由國防部扮演火車頭，扶植國內產業。對於國軍要透過特別預算迅速提升戰力，前美國AIT處長司徒文和前美國國防部官員胡振東，都做出回應。

前美國國防部官員胡振東認為，「對於台美軍購的影響，其實最主要是美國會看台灣對自己自衛的決心。」

前美國AIT處長司徒文回應，「這是台灣的決定，我支持這個構想，美國增強台灣的自我防衛，這是個好的想法。」

美國在台協會AIT也重申，AIT處長谷立言對總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算表示歡迎。而立法院下週一將安排國防部進行秘密會議，向朝野立委說明預算用途。但黃國昌表示，已經跟國民黨團達成共識，將提出民眾黨團的版本。