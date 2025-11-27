1.25兆國防特別預算將送立院審議 傅崐萁：軍人加薪等法案須先執行「這是基本底線」
總統賴清德昨宣布將提出規模達1.25兆的國防特別預算，行政院會今（27日）通過，後續將送立院審議。國民黨團立院總召傅崐萁被問及黨團立場時，強調軍人加薪等國會通過的法律必須先執行，這是基本底線，而若連國會通過的法律都要踐踏，不可能像這樣的政權妥協。
針對1.25兆元軍購特別預算，傅崐萁今被問及，黨團立場是否要編足軍人加薪等三讀通過法律，才願意讓特別預算進立院討論？他說，要充實國防當然要讓軍人勇於捍衛我們的家、我們的國，可職業軍人要扛槍上戰場，該如何安身立命、安頓家庭？
傅崐萁說，賴清德動輒把購買武器的預算提升到超過國防預算5成，何時交貨也不知道；尤其國軍待遇低，怎麼可能為國家好好奉獻？那誰要來使用這些武器？如今已是招募不順，沒有人願意從軍。
傅崐萁批，賴清德不是真正地愛台灣這塊土地，應該要好好守護國軍，且軍人加薪只是其中一環。尤其國會通過的法律，就必須要執行，這是最基本的底線，在此前提下，什麼都可以商量。若連國會通過的法律都要踐踏的話，是不可能向這樣的政權妥協的。
