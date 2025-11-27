1.25兆國防特別預算怎麼用？ 顧立雄：已與美國戰爭部完成初步協調

行政院今（27）日拍板1.25兆國防特別預算，國防部長顧立雄答覆，已與美方完成初步協調。（圖片來源／行政院提供）

總統賴清德昨日宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在2026年至2033年投入1.25兆國防特別預算，強調以實力守護台海和平，以決心掌握國家命運。

對此，國防部長顧立雄本（27）日於行政院會後記者會答覆，對美軍購是國防特別預算的重要項目，已獲得美國戰爭部安全合作局正式提供採購項量、報價資料及交易期程等資訊，完成初步協調。

卓榮泰語重心長：沒有國哪有家

總統賴清德昨日宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在2026年至2033年投入1.25兆國防特別預算，行政院長卓榮泰本日召開記者會做更進一步說明。

卓榮泰說，行政院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」，將送請立法院審議，之後國防部會繼續就相關特別預算詳實編列。

卓榮泰並語重心長表示：「我還是要懇求國內同胞各政黨，沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國家為念、以人民為念。」

國防部：特別預算用於強化防衛韌性及不對稱戰力

國防部說明，當前我國正面臨嚴峻的安全挑戰，中共襲擾樣態日趨多元，亦壓縮我預警時間，面對威脅，國軍奠基於過去10年穩定的國防預算成長，以及建軍備戰成果，規劃於2026年起編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，區分8年籌獲符合防衛作戰實需的武器裝備，以展現強烈自我防衛決心。

國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026-2033年，預算上限暫匡新台幣1兆2,500億元，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「臺美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

國防部說明，本次編列的特別預算，具備「建構重層防衛體系，打造台灣之盾」、「引進高科技與AI，加速擊殺鏈」、「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」三大特色，期能達成「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」及「國防帶動經濟效益」七大目標，以強化國防力量，對抗威權擴張。

與美國一直磋商，顧立雄：已完成初步協調

有媒體提問，本次特別預算採購內容是否已經與美方有所協調？國防部長顧立雄答覆，有關這次的特別預算，包括軍購、商購跟自製的方式，其中對美軍購的案項當然是重要採購項目，「就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部（按：戰爭部）安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願」。

顧立雄指出，現在因為軍購案案項還在美方內部審查中，在還沒完成知會國會之前，援例是不對外公開。若美國戰爭部完成知會其國會後，我國防部會再適時對外說明。他並強調，雙方在規劃過程中「一直有在進行磋商。」

民進黨批在野黨：掏空國庫以瓦解台灣防衛能力

民進黨立法院黨團本日下午召開記者會，指責在野黨「在野掏空國庫，意在瓦解台灣」。黨團幹事長鍾佳濱指出，8年12.5兆元的國防特別預算，平均每年不到1千6百億元，相較每年超過1兆元的健保支出，這筆國安特別預算用來保家衛國，其實並不為過。

話鋒一轉，鍾佳濱指出在野黨三度修改的財劃法將使中央增加6千多億的支出，最後讓中央必須被迫舉債，因此讓他恍然大悟，在野黨掏空中央財政之後，又批國安特別預算花錢，原來就是「項莊舞劍意在沛公」，也就是掏空國庫意在瓦解台灣的防衛能力。

