1.25兆國防特別預算恐暫緩列案 藍：先國情報告、擬改採「多問多答」

總統賴清德日前提出1.25兆元國防特別預算案，未來將送交立法院進行審查。國民黨與民眾黨團已先表態，希望賴清德在預算審查前，先到立法院進行國情報告，說明這筆國防特別預算的用途與支出細節，之後才會考慮是否同意放行這1.25兆元預算。

國民黨立院黨團今天在院內討論相關立場，書記長羅智強表示，在賴清德總統承諾到立法院進行國情報告並接受詢答之前，國民黨會給總統府與民進黨中央一段「緩衝期」，因此在今天的程序委員會中，將先暫緩把這1.25兆元國防特別預算列案。他強調，希望賴清德成為一位有肩膀、負責任的總統，向全民報告這筆「破天荒的歷史性天價國防預算」。

至於總統是否到國會報告並接受詢答，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，如果總統在國情報告時，有實質接受立法院詢答的過程，就會侵犯行政院與立法院各自的職權。他轉述賴清德的立場表示，總統是憲法的守護者，相關國情報告會「合憲依法」進行，對於可能侵害立法院與行政院相關憲法職權的作法，「總統不會這樣做」。

針對立法院未來可能邀請總統，就國防特別預算進行國情報告，國民黨強調，希望總統在報告時接受答詢，但這樣一問一答的方式，被民進黨認為違憲。因此，國民黨目前也在黨內凝聚共識，討論未來是否改採「多問多答」形式，目的是希望賴清德向國人說明清楚這筆1.25 兆元國防特別預算的相關細節。民進黨則強調，只要國情報告的形式合憲，就會予以尊重，也會配合邀請總統到立法院進行國情報告。

台北／蔡昀彤 責任編輯／周瑾逸

