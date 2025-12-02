1.25兆國防特別預算攻防再起 朱立倫籲立委尊重總統

國民黨前主席朱立倫。（周毓翔攝）

國民黨前主席朱立倫今2日到國民黨智庫開董事會交接董事長職務。朱立倫受訪時被問到近期立院有意邀請賴清德總統就1.25兆國防特別預算進行國情報告。朱立倫表示，總統能夠來向全民說明是很好的機會，至於他的方式，當然要符合憲法，總統只要願意來立法院說明，立法委員應該要尊重總統。

在野黨有意邀請賴清德進行國情報告，賴清德也表達如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意去報告。不過，對於報告方式，各黨團立場不一，國民黨團總召傅崐萁希望賴清德一本初衷，能夠到立法院「有問有答，一問一答」。

廣告 廣告

朱立倫認為，總統是負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大的這些決策。這次有這麼重大的一個特別預算，如果總統能夠來向全民說明，這是一個很好的機會。那至於他的方式，那當然要符合憲法相關的規定。

朱立倫說，相信總統只要願意來立法院說明，立法委員應該要尊重總統的一個方式，讓總統能夠做再次的說明，讓所有的民眾的疑慮能夠減少，能夠大家來共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。

至於核二跟核三傳出可能在2027年的時候就要重啟，行政院長卓榮泰卻又說沒有重啟的這個條件。朱立倫表示，不重啟又有什麼樣的方法呢？民進黨在硬拗，全世界都在重啟，或者是都在開始使用各種新的核能，或者是重啟核能。

朱立倫質疑，台灣要逆勢而為，有這個條件、有這個方法嗎？務實一點比較重要。民進黨用硬拗的方式，絕對沒有辦法讓台灣的經濟面對最大缺乏能源的困境。

【看原文連結】