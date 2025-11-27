1.25兆國防特別預算政院拍板 盧秀燕：支持國防也支持立院監督

盧秀燕說，希望每一分的預算都能夠妥善使用、不浪費，而且真的能夠建置國家安全的國防。（圖：中市府提供）

行政院會今（27）日討論通過國防部擬具達1兆2500億元、2026至2033年的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，將送立法院審議。台中市長盧秀燕今日（27日）答覆媒體詢問看法時表示，支持國防，也支持立法院監督。

盧秀燕今日前往和平區進行和平專案，在訪視雪山派出所時答覆媒體問題表示，國家一定要有國防才能有自衛的能力，才能保家衛國，另外一方面，所有的國防預算1兆2500億元都來自民脂民膏，都來自全民的繳稅，希望每一分的預算都能夠妥善使用、不浪費，而且真的能夠建置國家安全的國防，因此，我們也大力支持立法院，代表全國繳稅的大眾進行監督，所以支持國防，也支持立法院監督。（張文祿報導）