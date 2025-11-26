1.25兆國防特別預算方案拍板 打造台灣之盾、估創4千億產值

總統賴清德26日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並拍板研擬2項行動方案，以因應中共企圖在2027年完成武統台灣、並進一步稱霸印太區域的威脅與野心。

第1項行動方案為「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，5大具體行動包含成立國安等團隊常態性專案小組；加速推動國安十法立法；建立受害者通報聯繫保護機制，反制中國對台灣人民跨境鎮壓；對於國內政黨、民間團體與中國交流建立制度性規範，杜絕中國利用台灣內部矛盾推進強制性統一。

第2項行動方案「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，則涵蓋3大目標與8大具體行動，其中包含編列國防採購特別條例與預算，預計在2026至2033年間，投入1兆2500億經費，用於籌購精準火砲、遠程精準打擊飛彈等7類國防裝備。方案目標為2027年前，達成國軍聯戰部隊高戰備能力、2033年建成全面嚇阻的防衛戰力；最終目標則是建構可永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

總統賴清德強調，台灣是主權獨立的國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅決反對中國扭曲聯大2758號決議。賴清德也提及，印太區域民主國家已逐漸形成「島鏈防衛」，台灣將以自主防衛及聯合嚇阻等方式承擔應對威脅的責任。

針對國防部已完成編列的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，國防部長顧立雄解釋，1.25兆特別預算是為了加速籌獲所需戰力，同時打造台灣之盾與非紅供應鏈，預估可創造超過4000億產值、9萬名以上的工作機會。總統賴清德則表示，行政院將完備特別條例審查並函送立院，避免排擠其他預算。