1.25兆國防特別預算條例卡關！藍白擬自提版本 顧立雄：沒有必要

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美回台後，預告針對1.25兆國防特別預算條例提黨版，隨後國民黨團也跟進，將自提特別預算版本。對此，國防部長顧立雄今（19日）受訪表示，國防部研擬相關條例皆是依據作戰需求，經過專業討論所形成的整體性規劃，希望朝野政黨若有任何意見，都能在本條例中進行討論；若需修正，也應在此條例中討論，沒有自提版本的必要性。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，全程排定採祕密會議方式進行。針對1.25兆元的國防特別預算，顧立雄會前受訪表示，台美間的軍購項目，在美方通知美國國會之前，國防部無法對外公開。此次秘密專報其實應該要等到條例付委後，由委員會安排，但由於條例尚未付委，所以特別請民進黨籍召委王定宇安排了機密專報，與朝野進行溝通。屆時機密專報的內容，將會向委員們做更詳細的說明。他也強調，希望條例能儘速付委，此前國防部同仁已與多位委員溝通，後續若能正式付委進入委員會，若有任何問題，屆時都會進一步向各位報告。

廣告 廣告

顧立雄指出，軍購與商購各有其程序。軍購是政府對政府間的交易，國防部會透過建案提出需求，美方受理後，經同意便會進行內部程序，接著再通知國會，這是標準的軍售程序。至於商購，則是依照國內相關規定辦理，需進行廠商調查、組成專案團隊，並依《政府採購法》進行招標文件內容審定，兩者程序完全不同。

媒體追問「那商售金額是多少？」顧立雄回應，特別條例尚未付委、通過前，仍須尊重立法院，因為立法院對整體特別條例的金額有上限、總額的規定，能編列多少貨物預算，還需根據立法院審議後的預算內容，進一步安排軍購、商購的部分。另對藍白陣營擬自提1.25兆國防特別預算條例版本，顧立雄則說，國防部研擬相關條例皆是依據作戰需求，經過專業討論所形成的整體性規劃，希望朝野政黨若有任何意見，都能在本條例中進行討論；若需修正，也應在此條例中討論，沒有自提版本的必要性。

更多三立新聞網報導

現役軍人涉洩密還拍投敵影片！顧立雄嘆「痛心」：九成案件多為自查發現

關廟砲校搬遷啟用 賴清德總統見證「多贏計畫」

永康砲校遷建關廟 賴清德曝「五大贏家」：定能肩負提升國軍戰力目標

快訊／F-16V戰機找到了！王定宇曝「位置已精準定位」：盼儘速找回弟兄

