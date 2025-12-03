1.25兆國防特別預算為台美軍售建案，計畫分8年執行。條例草案尚未進入實質審查

Taiwan FactCheck Center

網傳「明年度國防預算為9500億再加1.25兆特別預算，共2.2兆」？

算法誤導。特別預算涉及台美軍售建案，計畫分8年編列

總統賴清德11月26日公布1.25兆元軍事採購特別預算。社群網路隨後流傳「明年度國防預算為9500億再加1.25兆特別預算」訊息。經查，特別預算為2026至2033年、共8年計畫，並非只用於明年、也非傳言所稱明年國防預算為2.2兆，且條例草案尚未進入實質審查。



一、「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為8年，授權金額上限為1.25兆，主要用於強化關鍵戰力，包括精準火砲、遠程飛彈、無人機、防空與反彈道飛彈、AI指管偵系統、戰備物資及軍備產線，以及台美共同研發裝備等項目。



行政院11月27日通過特別條列草案並送請立法院審議，但12月2日遭表決暫緩，暫時無法排入委員會審查。



二、115年度國防預算按北約標準達9495億元（含退除役官兵退休給付及海巡支出），大項目為總預算6973億、特別預算1868億及非營業特種基金654億，占GDP比率3.32％。



國防部表示，115年度特別預算中納入部分與1.25兆規畫方向相符的項目，但實際金額仍須待特別條例通過後另案編列，並非1.25兆已編入明年度預算。

學者指出，1.25兆為2026至2033年的授權上限，尚未分配年度金額，未來即使條例通過，也須依進度分年編列，不會在單一年內一次編滿。



1.25兆元是2026至2033年的多年度授權上限，條例草案尚未審查，並非直接編入明年國防預算，不能與115年度預算相加。未來即使通過，也將分年編列審查，不會在單一年動用全額。因此，網傳「明年度國防預算為9500億再加1.25兆特別預算」說法「易生誤解」。



【查核聲明】本報告僅針對網傳「明年國防預算2.2兆」說法進行查證。傳言其餘內容屬意見範疇，不在查核之列。



背景

總統賴清德11月26日舉行記者會宣布將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算」預計投入1.25兆元。

社群平台流傳訊息稱：「你們以為明年國防預算是民進黨說的1.2兆嗎？不是這樣子的喔，今年國防預算本來就編列了9500億，還要再加1.2兆特別預算」。另有傳言版本宣稱，「2026年國防預算9495億+國防特別預算1.25兆，全部加起來就是2.2兆」。

查核

查核點一：「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算」是什麼？

預算上限暫匡1.25兆，草案計畫分8年執行，不是直接編入明年預算

（一）根據國防部新聞稿、行政院特別預算草案及總統府記者會（12分15秒處），「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026年至2033年，預算上限暫匡列1.25兆元。預算目的為加速獲得所需戰力、籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，並將大幅強化台灣不對稱作戰能力以增強嚇阻。

《中央社》報導，行政院會11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並已函請立法院審議。不過，12月2日立法院程序委員會開會時，國民黨團提出暫緩列案的動議，經表決通過後，該條例草案未能進入委員會進行實質審查。

（二）國防安全研究院學者沈明室指出，特別條例僅設定施行期間（115至122年）與總額上限，並未規定各年度的支用比例，政府可依武器交期、建案成熟度與外購進度彈性調整年度編列。

沈明室指出，條例也明確規範經費僅能投入七類建案，包括精準火砲、遠程飛彈、無人機、防空與反彈道飛彈、AI指管偵系統、戰備物資及產線，以及台美共同研發裝備。

（三）國防安全研究院委任副研究員揭仲表示，1.25兆特別預算按規劃預計分8年執行，傳言直接與明年國防預算進行相加是錯誤計算。

揭仲説，條例目前僅規定總額與施行期間，實際採購內容將待國防部在條例通過後提出特別預算書時才會明朗；過往特別預算亦是先通過條例，之後再逐年編列並送立法院審查，立法院也可在審查過程中調整金額。

查核點二：明年度國防預算編列情形

根據行政院網站，115年度國防預算按北約標準達9495億元（含退除役官兵退休給付及海巡支出），大項目為總預算6973億、特別預算1868億及非營業特種基金654億，占GDP比率3.32％。其中，特別預算編列1868億元（含海巡署76億），內容包含新式戰機採購399億、海空戰力提升採購計劃293億，及預計編列之特別預算1176億元。

國防部說明，預計編列之特別預算中包含經濟部提出、並已於10月立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」支出。此外，115年度特別預算中也有納入部分與1.25兆規畫方向相符的項目，但相關金額仍需待特別條例通過後另案編列。

因此，網傳「明年已有9400億元國防預算，再加上1.25兆元國防特別預算，共計2.2兆元」的說法並不正確。1.25兆元為特別條例草案中規劃2026至2033年共8年總額上限。目前條例草案尚未通過，未來若通過，實際支用將依建案與交期分年編列，不會在單一年內動用全部金額，不能將1.25兆加計至明年度的預算。

