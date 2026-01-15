政治中心／綜合報導

1.25兆軍購特別預算，目前仍在立法院程序委員會卡關，傳出民眾黨有意自提版本，對此行政院長卓榮泰，（15日）晚間出席活動時，喊話要相信國防部，而國防部戰略規劃司長黃文啟，也在行政院會記者會上坦言，世界各國都在大量採購武器，且和台灣同款，只要晚一天簽約，台灣就有可能要多等好幾年。





1.25兆國防特別預算繼續卡！ 國防部司長：晚一天簽約恐等好幾年

行政院長卓榮泰出席世界華人婦女工商董監事就職典禮 會前被問到國防特別預算他喊話要對國防部有信心（圖／民視新聞）

記者vs.行政院長卓榮泰：「（院長 國防特別條例民眾黨說要自提版本，您怎麼看？）我們要相信國防部的能力，長期努力的成果。」

出席世界華人婦女工商董監事就職典禮，被問到國防特別預算，行政院長卓榮泰，喊話要對國防部有信心，因為藍白聯手封殺預算，現在民眾黨，更打算要自提版本。

國防部副部長徐斯儉：「有委員或外界就會說，你們為什麼都不對外說，我剛說為什麼不能對外說，那怎麼辦呢？，問題是現在還沒有付委啊，我們沒有機會說明啊，現在還沒有付委，那怎麼辦？，現在有點鬼打牆。」

1.25兆國防特別預算繼續卡！ 國防部司長：晚一天簽約恐等好幾年

1.25兆國防特別預算仍在卡關中 國防部無奈沒順利付委審查就無法按照程序公開說明（圖／民視新聞）被問到實在很無奈，國防部副部長徐斯儉，直言不是不對外說明，而是國防特別條例現階段還卡在立法院，沒順利付委審查，就無法進入程序，公開說明。

而外界關切採購項目，其實美國在去年12月，核准的對台軍售案，內容包含海馬士系統、M109A7自走砲、台灣戰術網路系統等項目，儘管美方已點頭，但也得要立法院審議通過，雙方才能簽署議約。

國防部戰略規劃司長黃文啟：「大家千萬不要以為預算編了之後，就可以馬上執行了，在未來的幾年之間，幾乎大部份的國家，都會大量採購這些武器裝備，很多都是跟我們同形式的，我們晚一天簽約，拖得時間，不是一天兩天，也不是一個月兩個月，一旦別的國家單子插進去之後，我們可能等的是幾年。」

1.25兆國防特別預算繼續卡！ 國防部司長：晚一天簽約恐等好幾年

美國去年12月核准對台軍售項目 但得等立法院審議通過才能有後續的簽約、議約（圖／資料畫面）

國防特別預算持續卡關，但時間不等人，就怕一拖再拖，只是傷及國家安全防線。

