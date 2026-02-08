1.25兆國防特別預算被擋 陳水扁同情賴清德

前總統陳水扁7日在南一中校友交流會特別講座中，回顧自己執政時期推動軍購案遭在野黨杯葛的經歷，痛批國防預算與國家安全不能開政治玩笑。他對總統賴清德的處境表示同情，強調賴清德面對比他執政時期更惡劣的政治環境，呼籲全民應成為賴政府的後盾、支持1.25兆元國防特別預算。

前總統陳水扁7日應邀以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演說。（中時姚志平攝）

陳水扁在演講中提到，他執政時期有三大軍購案，預算編列6000多億元，後來刪減至4000多億元，並從特別預算改為年度預算，卻遭國民黨、親民黨聯手杯葛反對。他特別以柴電潛艦採購案為例指出，前總統李登輝執政時說要買10艘，但時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）不賣；等到他上任後，美國政黨輪替，小布希（George W. Bush）總統派特使來台提議一次性清單。

陳水扁透露，當時國防部長湯曜明開出清單，第一順位是神盾艦、第六順位是柴電潛艦，他將柴電潛艦改為第一順位、神盾艦改為第六順位，美國一次就批准，結果預算沒有走出國防部，他還被美方怪罪。他連任總統後，將國防部長從湯曜明換成海軍背景的李傑，不到1個月預算就出國防部，卻在立法院走不出大門。

陳水扁表示，他曾為了拜託親民黨支持軍購案而召開「扁宋會」，煞有其事地畫押，當時還問宋楚瑜要不要帶口信到北京，他說了8個字「主權、民主、和平、對等」，宋楚瑜很認真寫在筆記本，結果見到前大陸國家主席胡錦濤時忘了拿出來。他批評，宋楚瑜一趟北京行回台後，比國民黨更反對軍購案。

陳水扁進一步揭露,美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣（Stephen Young）離任前，曾邀請國親兩黨立院高層、重量級委員吃飯，詢問為何反對國防預算，結果國親兩黨回應「我們沒有反對，但政治就是這樣玩的」。他強調，這些都有白紙黑字記錄，是楊甦棣親口說的。

軍購意示圖（美國海軍官網）

陳水扁質問,國防預算、國家預算可以開這種玩笑嗎？把國家安全全部玩掉，可以嗎？他提到，後來馬英九上任總統後也說要買柴電潛艦，但美國又政黨輪替，歐巴馬（Barack Obama）不賣了，所以才有國艦國造，不然早就成軍了。他反問，現在還要繼續開這種玩笑嗎？

民進黨立委陳冠廷則呼籲盡速審查國防特別預算，避免軍售案逾期遭撤。他指出，發價書期限是美國軍售制度下的硬性時程約束，並非政治語言。若此次發價書遭到取消，未來重新啟動軍購時，因通膨、原物料成本上升及產線重新配置等因素，價格幾乎確定更高，延宕審查表面上看似審慎，實際上是讓納稅人在未來付出更高代價。

陳冠廷強調，國防預算是2300萬人民安全的預算，期盼朝野在新會期開議後，以國家安全為最大公約數，盡速完成實質審查。他表示，執政黨承諾資訊能公開的充分公開，涉及機密的部分則透過機密會議完整報告，讓每一筆預算經得起檢驗。

