1.25兆國防特別預算買什麼？顧立雄揭7大項目：精準火炮、遠程飛彈在列

總統賴清德今（26）日宣布將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。對於相關軍購項目，國防部長顧立雄在總統府記者會指出，預算上限暫匡為新台幣1兆2500億，籌購項目精準火炮及遠程精準打擊飛彈等7類。

顧立雄指出，當前我國面臨空前未有的安全考量，國軍備戰不避戰，敢戰而不求戰精神，檢視建軍備戰成果，規劃在2026年至2033年「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」鞏固國人安全，國人都知道每天面對的是真實威脅，而且日益嚴峻，近年中共持續升級灰色地帶侵擾，併同軍事行動威脅，企圖改變既有秩序，更經常以對台作戰為想定，進行針對性軍演，以驗證攻台計劃。

顧立雄說，中國對我灰色地帶襲擾已經合併軍事行動，對我展現威懾，態樣包括：海岸小艇滲透、駭客攻擊、海纜破壞、無人機侵擾、公務船越界執法、聯合戰備警巡、對台針對性軍演，企圖對我造成影響包括：威脅邊境安全、癱瘓基礎設施及軍事系統、削弱對外通信、製造軍事消耗、侵蝕主權與製造低強度衝突、威脅國際航運、能源穩定及糧食安全。

顧立雄表示，中共艦隊遠海長航、航母編隊訓練及中俄聯合空中巡航等軍事行動，將威脅擴張到第二島鏈，中共軍事威脅手段，已經挑戰國際社會既有規則，反而促進印太地區民主國家陣營警惕。

顧立雄提到，當印太國家都相繼提升國防預算時，台灣位於第一島鏈的樞紐，面對中共急據陡升的威脅，必須快速整建聯合戰力，籌獲符合防衛需求的武器裝備。為應對中國灰帶襲擾，國防部規劃2026年起編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」籌獲防空反彈道及反裝甲飛彈，以完備多域拒止能力，建構多層次防衛作戰體系。

顧立雄並指出，「強化防衛韌性及不對稱作戰力預算」期程是2026年至2033年，預算上限上框1.25兆元，編列目的在於爭取預算一次性配付，確保資源穩定、集中，加速籌獲所需戰力；項目包括精準火炮、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助C4ISR系統、台美共同研發採購裝備系統等7項。

顧立雄表示，此次特別預算規劃達成7大目標，未來達成後將有效確保國人生命財產安全，7大目標包含「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」、「國防帶動經濟效益」。

顧立雄表示，國防要能夠帶動經濟效益，本次特別預算投資，預估可望創造4000億產值、帶來9萬名以上的工作機會，讓在守護台灣安全的同時，推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。

顧立雄強調，台灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，面對霸權挑戰，願意也必定會與友盟持續在各個層面加強合作，國防部將以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，在國會監督下，持續為捍衛國土家園、守護人民福祉努力。

