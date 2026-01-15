1.25兆國防特別預算連遭封殺 AIT前處長表態：支持台灣強大國防

即時中心／林韋慈報導

針對藍白陣營七度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算案，美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Stanton）今（15）日受訪時表示，他支持「強大國防」的理念，無論是在美國或台灣，都是一個好主意，才能確保台灣人民所珍視的價值持續被守護。

司徒文今日出席由史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會共同舉辦的「施明德先生專檔（Shih Ming Te Collection）」成立茶會暨合作簽署儀式。會前受訪時，他表示，大家之所以愛台灣，是因為台灣擁有民主、自由，並尊重人權與個人權利，「我們都應該感謝施明德先生，正因為他所做的一切，我們才能生活在這樣一個美好的國家。」

對於媒體詢問是否支持國防預算，司徒文回應，這是台灣內部必須自行做出的決定，但從原則上來看，他一向支持建立強大國防的理念，不論是在美國或台灣。

司徒文進一步指出，「我認為這是一個好主意，唯有如此，台灣人民所珍視的價值觀才能得以保存。」

