1.25兆國防特別預算遭擋 沈伯洋曝「藍白喊沒資料」背後盤算

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

總統賴清德日前提出8年提撥1.25兆國防特別預算，不過條例連進立法院付委審查都有困難，國民黨、民眾黨五度聯手封殺下，昨（1日）晚間民進黨立委先到議場排隊遞案，盼《國防特別條例》草案能儘速送進立院處理，不過仍遭藍白人數優勢擋下，對此，今（2日）民進黨立委沈伯洋針對「為什麼藍白一直在吵，說國防預算沒有資料？」說明。

沈伯洋表示，已經多次解釋「條例」，並舉例花蓮馬太鞍條例，必須先確認救災金額，「國防特別預算就是，要有條例授權購買項目，並由法案確認總金額，爾後再進入細項審查。」

廣告 廣告

沈認為，就算不懂議事，也可以透過基本邏輯理解，「因為藍白堅決不排審查，不審查就不用看項目資料，國防部也無法來報告」，點破藍白對外宣稱「都沒有資料」手法。

沈伯洋指出，藍白是國會多數，要砍預算、調整金額，還有砍無人機、砍飛彈、砍防空系統等絕對都能做到，因此他也提出質疑，「所以，諸位只要想一個問題，為什麼他們不肯審國防預算？為什麼不讓它進入審查之後，展現藍白卓越監督的能力？」沈還反問：「這樣不是更有選票嗎？」





更多《鏡新聞》報導

陳佩琪年度回顧「人生最tough」 曝官司背債破千萬、新年要找工作

趙少康開庭認罪大罷免亮票 75歲人生首度被起訴月薪曝光

傅崐萁管家一度失聯遭通緝 女律師租屋藏匿遭判8月、繳庫120萬