1.25兆國防特別預算遭藍白封殺 張啟楷：人民納稅錢不能變成軍備競賽燃料

【警政時報 包克明／臺北報導】總統賴清德先前提出1.25兆國防特別預算，行政院也將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送交立法院審查。立法院程序委員會今(2)日排審，國民黨、民眾黨主張賴清德應赴立法院報告，聯手將該草案封殺，確定未能排入周五院會報告事項議程。民眾黨立法院黨團副總召張啟楷強調，如此鉅額預算應接受更嚴格審查，而非以黑箱方式倉促推動。

張啟楷表示，賴清德總統日前提及「2027年北京將完成武統台灣目標」的言論，引發民眾恐慌。(圖／張啟楷國會辦公室)

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱認為，在野黨知道社會支持該法案、杯葛不易，因此要以總統國情報告作為對價，進而製造破局來作為拒審國防特別預算，黨團會密切注意。

張啟楷公開喊話要求總統賴清德履行競選承諾前往立法院進行國情報告並接受立委詢答。(圖／張啟楷國會辦公室)

張啟楷表示，賴清德總統日前提及「2027年北京將完成武統台灣目標」的言論，引發民眾恐慌；然而政府卻同時宣布編列1.25兆的國防特別預算，邏輯矛盾。他質疑，「若2027真有迫切危機，台灣已向美方支付近6000億軍購款，尤其66架F-16V至今尚未交付，為何不先要求美國儘速履約，而是急著再編1.25兆？」

張啟楷並指出，此特別預算在公開前僅透過《華盛頓郵報》揭露，政府未與人民充分溝通，也無事前政策討論，完全不符民主程序要求。他批評賴清德「跳票」，未履行競選承諾前往立法院進行國情報告並接受立委詢答。

張啟楷強調，立法院組織法已採納民眾黨版本，總統國情報告後，各黨團應可依比例推派代表提問，不是做「單口相聲式宣講」。「總統既引用戰爭論述引發憂慮，就更應該接受查證及詢答，讓人民安心。」

張啟楷進一步指出，依目前規劃，1.25兆預算將大幅提高台灣國防占GDP比重，使台灣成為全球僅次於戰爭狀態國家的極端軍費國。他警告，軍費過度擴張將壓縮社福、長照、教育與經濟建設等重要資源，「人民繳稅的目的不是走向軍備競賽，而是追求和平生活」。

他引用前副總統呂秀蓮的質疑，「如果人民繳稅多數只用在軍購，那活著的意義是什麼？」並指出中華民國政府在歷代領導下，從戒嚴時期的高軍費逐步轉向經建導向，如今卻因戰略誤判再度走向軍事競賽，「難道台灣要變成第二個烏克蘭？」

張啟楷呼籲賴清德落實競選承諾，向人民清楚說明為何需要如此龐大的軍費、相關威脅是否屬實、是否有其他和平路線可能。他強調，「人民投票不是要小孩上戰場，而是期待一個能安居樂業的和平環境。」

