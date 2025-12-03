1.25兆國防特別預算 凌濤提3疑慮：花大錢建立拼裝車

照片來源：凌濤臉書

總統賴清德日前提出8年編列1.25兆國防特別預算，強化防衛韌性及不對稱戰力，籌購精準火砲及遠程精準打擊飛彈等7類項目，其中加速打造「台灣之盾」為一大重點。桃園市議員凌濤今（3）日偕同台大政研所國防軍事領域學者周永秦，提出3大疑點，指出「台灣之盾」恐怕僅能撐起半邊天，花大錢建立拼裝車，能否順利運行令人質疑。

凌濤強調，台灣之盾概念在於導入先進指揮控制（C2）系統，整合台灣各型美製、國造防空飛彈及雷達，形成共同防禦圖像，實現更有效率的接戰，而該系統可能就是諾格公司推出的IBCS。他認為，如能實現系統整合，是提升台灣防衛效率的關鍵，但若平台未整合，不僅人民納稅錢投入沒效率，台灣之盾恐成「台一半盾」，陷拼裝車等疑慮。

針對3大疑慮，周永秦強調，第一「IBCS與國造武器系統整合仍處概念階段」，IBCS在美軍已實現跨軍種間整合，然而美軍本身武器都屬美國或北約標準，整合相對容易；台灣天弓系列屬國產系統，整合要涉及介面相容性，乃至於公開關鍵原始碼等資料，能否順利整合仍需中科院技術評估。

周永秦表示，IBCS整合國造武器一事仍處於概念階段，針對目前空軍提出的預算案中，也沒有雙方系統整合案；如果技術評估無法通過，則IBCS仍只能整合我國防空系統中美製防空武器部分，台灣之盾恐只能撐起一半。

周永秦也進一步點到另外的兩大疑點，包括第二，IBCS主要專精防空領域，然而過往多次軍演已經表明，共軍正嘗試用海上「圍島鎖台」方式隔離台灣，而台灣反艦武器一樣有國造雄風與美製魚叉介面不相容問題。本次特別預算並沒有任何整合台美雙方反艦系統的評估與規劃，將資源重壓台灣之盾而忽略海上威脅，涉顧此失彼。

第三點是美方武器延遲交付問題，周永秦提醒，美方對於我方軍購未到貨已久，包括F-16V在內仍有總額82.8億美金的武器延遲。同時，美國總統川普政府至今未動用「總統撥款權」（PDA）提供無償金援，日本智庫「中國問題全球研究所」所長遠藤譽都警告，台灣在美國軍事支援體系中的地位正急速下降。

周永秦說，台灣一夕提出高達1.25兆國防特別預算，既要建置IBCS，又要買精準火砲、遠程打擊飛彈等多種武器，不禁令人懷疑，這些採購有多少是向美方採購？採購金額多少？可保證美方準時交貨？能否跟社會大眾明確說明這些投資、建軍、發揮戰力的時程？

凌濤強調，台灣之盾所構想整合台美系統介面的立意良善，然而技術面仍有風險與挑戰，且也要面對結構上，美中重構互動，及美方缺乏供應量能的問題；賴清德政府既然要花如此驚人的公帑，總統國情報告有義務向人民說清楚疑慮，否則再好聽的防衛構想，民眾都不會買單。

