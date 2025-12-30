1.25兆國防特別預算 在野5度封殺

1.25兆特別條例草案30日遭在野5度封殺，藍白呼籲賴清德總統，國防預算若要編列，就應依承諾來立法院報告並諮詢。（姚志平攝）

立法院程序委員會30日討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，第5度未被排入院會。綠委沈伯洋抨擊，藍白連最基本的討論都不願進行。國民黨團書記長羅智強則重申，國防預算若要編列，賴清德總統就應依承諾來立法院進行報告與諮詢。

程序委員會昨日開會，國民黨立委林倩綺提案，將議程草案提報院會處理，最終藍白以10票對8票通過，使本周五院會議程列為不確定議程。這也代表攸關1.25兆元的特別條例草案，再度於程委會階段暫緩列案。

沈伯洋指出，程序委員會僅負責法案掛號，並非實質審查場域，案件一旦掛號，就應送交相關委員會討論，但藍白卻連國防外交委員會都不讓案子進去，形同「連討論都不討論」。

沈伯洋強調，總統是否赴立法院報告與審查程序無關，否則未來只要對法案不滿，就可以要求「不報告就不審案」，將破壞制度運作；且賴清德總統已表達願意赴立法院進行國情報告，但形式仍須符合憲法法庭相關規範，不可能即問即答，藍白不應藉此作為阻擋審查的理由。

羅智強反批，真正喪權辱國的是民進黨與賴清德政府；中共軍機、軍艦在民進黨執政期間多次越過海峽中線，甚至連24浬臨界區都無法守住，這次軍演更是以臨海基線為起算，對台灣構成直接威脅，國民黨一貫立場是投資戰備也投資和平，國防預算若要編列，賴總統就應依承諾來立法院報告並諮詢，取得正當性。

他痛斥，賴清德上任後一再透過制度操作擴張權力，背離先前承諾，總統若失信於民，只會讓台灣更加脆弱。

而民進黨立委賴瑞隆30日也公開譴責中共環台軍演，痛批立法院總預算中有將近780億元的國防預算被藍白阻擋，「難道國民黨、民眾黨在配合中共嗎？」呼籲國民黨主席鄭麗文、國民黨高雄市長參選人柯志恩站出來面對民意，並強調高雄人不會認同傷害高雄的市長候選人。

柯志恩辦公室則反擊，直指賴瑞隆混淆視聽，拿高雄建設當政治擋箭牌，刻意轉移行政院依法編列預算的責任，並指出，只要行政院依照立院三讀通過的軍人加薪預算、警消退休保障及執行停砍年金等預算，立法院就會立刻啟動總預算審查。換言之，解開預算僵局的「三把鑰匙」，始終掌握在賴清德總統與行政院長卓榮泰手中，而非立法院。