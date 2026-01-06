1.25兆國防特別預算 將6度對決

【健康醫療網／記者林則澄、潘昱僑報導】隨著健康管理觀念普及，不少民眾開始把重點從「生病再治療」移往「提早掌握身體狀態」。有預防醫學診所最近與台灣針劑製藥廠合作，以靜脈輸注搭配血液檢驗等方式，討論高壓上班族、亞健康族群，及部分癌症治療後族群，在日常生活中可能面臨的疲憊、食慾不振等狀況，並以數據追蹤作為長期觀察依據。 靜脈輸注搭配檢驗 醫談與口服補充差異 預防醫學診所蔡俊成院長表示，部分民眾平時會以口服維生素或營養補充品作為日常保健選項，但口服須經腸胃吸收與代謝，實際狀況會因個人體質、作息與使用方式變化，靜脈輸注相較下則有不同。他說，醫療團隊會先參考驗血等檢查結果，再視數值變化討論後續是否需要調整物質或頻率，過程中也會持續追蹤身體各項數據。 台灣針劑製藥廠王玉杯副董事長說，藥廠端早期即投入高濃度維生素C相關製程研究，但維生素C在高濃度液態製程中易氧化，穩定性與製程控制有門檻，因此研發花費相當長時間。她也認為，靜脈輸注若被討論，重點應放在健康管理的脈絡，而非被簡化成單一目的。 藥品來源與供應管理 雙邊合作談可追溯性 針對藥品來源與調度，蔡俊成院長表示，院方與藥廠建立固定合作機制後，輸注液與針劑來源較易追溯，在管理與備援上也較有依據。他提到，過去市場曾出現點滴製劑供應吃緊的情況，因此本次雙方討論合作模式的目的之一，是希望在供應鏈波動時減少不確定性。 王玉杯副董事長則表示，藥廠與預防醫學診所的合作並非照搬醫院供應邏輯，而是因應較小規模、個人化需求，嘗試建立一套較貼近預防端使用情境的作法，這類合作模式需從實務需求與經驗累積方面看待。 數據當參考依據 檢驗項目延至血管指標 在檢測規劃上，蔡俊成院長表示，血液分析可能涵蓋壓力荷爾蒙、微量元素、重金屬與代謝相關指標等，以解身體負荷與營養狀態，再把結果納入後續檢查，另會納入頸動脈超音波與踝肱血壓指數（ABI）等，讓受檢者掌握血管相關指標，作為中長期追蹤的參考依據。 預防醫學診所顧問廖志穎醫師提到，臨床上常見不是「完全沒事」，也還不到「明確生病」的患者，身體狀況時好時壞。與其只看某次抽血或檢查的數字，定期追蹤更易看出其中趨勢，檢查數字也結合個人的病史、症狀與生活狀況，由專業人員與患者一起判斷。 多專科共同討論 醫以「F1維修站」作比喻 蔡俊成院長表示，這套做法的流程通常包括先做基本評估和檢查，再由家醫科、神經內科、腫瘤相關與影像相關等醫師共同討論下一步。他用「F1維修站」作比喻，想強調的是「按固定節奏回來追蹤身體狀態和檢查數字」，而不是只做一次檢查就結束。 蔡俊成院長補充，既然重點是「用固定節奏回來看數據與狀態」，前後的資料整理很重要，例如做了哪些檢查、用了哪些項目、後續怎麼追蹤，都會有清楚紀錄和監測安排，否則民眾可能會把整套流程看得太簡單，甚至誤解實際在做什麼。 從高壓族群到癌後疲憊 醫談醫療量能與落差 至於建議定期檢查的族群，蔡俊成院長表示，除了一般長期工時或壓力較大、主觀感受體力恢復慢的民眾外，也包括部分癌症治療完成後仍覺得疲憊、食慾不振的人。 廖志穎醫師指出，癌疲憊在治療前中後常出現發炎反應、營養不良、貧血與情緒狀態不穩，但在醫院端，門診量能與人力配置往往有限，較難長時間追蹤非腫瘤本身的問題，若要補上這段落差，需有更清楚的分工與轉介邏輯，避免病人以為離開醫院就等於療程結束。 風險邊界與醫療連動 避免誤用與過度依賴 蔡俊成院長提醒，討論任何補充方式或檢查工具時，仍需把睡眠、飲食、運動與既有疾病控制放在前面，因此若患者有慢性病或癌症病史，應把既有治療資訊納入評估，並與原主治醫師溝通，避免不同醫療端各做各的、造成資訊斷裂或判讀落差。他也強調，不應把某種療程神化，而是讓每一步安排都有監測、有紀錄、也有清楚的使用界線。 .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 iframe, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 object, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

