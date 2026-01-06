1.25兆國防特別預算 將6度對決
記者王超群∕台北報導
面對少子化帶來的國安危機，國民黨與民眾黨共同宣布推動「台灣未來帳戶（ＴＦＡ）草案」，國民黨立院黨團六日在程序委員會提案且順利排入九日院會議程；至於一點二五兆的國防特別預算案，是否第六度遭封殺，朝野九日也將對決。
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前共同宣布推動台灣未來帳戶法案，明定由政府在十二歲以下孩童帳戶存入五萬元，每年再提撥一萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的。
國民黨團書記長羅智強指出，近十年民進黨執政期間，少子化問題未見改善，出生率持續下探，已成為嚴峻的國安警訊。首席副書記長林沛祥表示，新加坡、英國與美國部分州均有類似制度，顯示此類政策有助於提升青年進入社會時的穩定性。
立委羅廷瑋指出，少子化反映年輕世代對未來缺乏信心，單靠零散補助難以扭轉趨勢，必須以制度分攤長期風險，投資下一代。
立委牛煦庭表示，藍白提出的法案將由政府首波挹注，並鼓勵家長與企業共同提撥，專戶資金採穩健投資方式，培養理財觀念。國民黨團呼籲執政黨共同參與審查，攜手為台灣未來世代打造更穩固的起跑點。
昨立法院程序委員會表決通過將議事日程草案送交九日院會處理，不過，包括行政院所提一點二五兆元國防特別條例草案、財劃法草案等案是否付委，留待當天處理。
若無意外，一般預料藍白將再次聯手，第六度封殺國防特別條例。
