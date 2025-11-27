1.25兆國防特別預算「影響雙城論壇」？ 蔣萬安：都有可能

台北市長蔣萬安市議會備詢。廖瑞祥攝



總統賴清德宣布啟動1.25兆元國防特別預算，彰顯提升軍力、捍衛民主的決心。國民黨台北市議員柳采葳今（11/27）質詢時問到此舉是否可能影響雙城論壇。對此，台北市長蔣萬安表示希望不會，重點就是放在「市政交流」，雙城論壇仍朝12月底舉行方向辦理。

蔣萬安今日赴北市議會接受總質詢，國民黨議員李明賢、柳采葳都聚焦雙城論壇相關議題。蔣萬安表示，目前規劃的時間確實落在12月底，他本人也將「依照過去慣例」親自率團前往上海，但目前仍在與上海方面確認行程與行政細節。

柳采葳追問，今年雙城論壇曾遭遇波折，又有陸委會小動作，是否可能縮短為兩天一夜「精簡版」行程？蔣萬安表示，「都有可能」，但仍強調論壇精神在於彼此城市的實質討論，而非行程天數。

至於賴清德高調宣布增加軍購預算、指出對岸制定「2027年武統目標」等國安談話，是否可能造成上海方面的疑慮、進而影響論壇？蔣萬安回應：「我希望不會，就是聚焦市政交流、市政議題。」

