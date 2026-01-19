1.25兆國防特別預算「採買清單」曝光！打造台灣之盾 擬購入逾20萬架無人機

國防部在會後發布可公開說明資料，詳細闡述了預計於2026年至2033年間執行的特別預算規劃，圖為國防部長顧立雄。本刊資料照（鏡報李智為）

立法院外交及國防委員會於今（19日）上午召開機密會議，邀請國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」進行報告。國防部在會後發布可公開說明資料，詳細闡述了預計於2026年至2033年間執行的特別預算規劃。該計畫上限總額達新台幣1兆2,500億元，將聚焦於七大類裝備採購，其中最引人注目的是規劃採購高達20餘萬架各型無人機、1,000餘艘無人艇，以及60門M109A7自走砲，旨在透過引進高科技與AI技術，打造具備高度韌性的「台灣之盾」。

國防部指出，面對中共近年持續擴增軍力及灰色地帶威脅，本次特別預算具有「建構防衛體系、加速擊殺鏈及厚植國防產業」3大特色。在戰略層面上，國軍將不再僅是單一裝備的購置，而是強調作戰平台、感測器與指管系統的融合，藉由建立非紅供應鏈與多層次防衛系統，達成從空中攔截到地面阻絕的全方位嚇阻能力。這筆預算旨在短期內獲得穩定財源，以因應敵情威脅的驟增，並驗證「投資國防就是投資和平」的理念。

在備受關注的精準火砲與遠程打擊能力方面，軍方證實將籌購60門M109A7自走砲、搭配4,080發精準彈藥及相關支援車輛；同時，為強化遠距打擊，將採購82套海馬士多管火箭飛彈系統（HIMARS），包含1,203箱精準火箭與420枚戰術區域飛彈。

而在防空與反裝甲戰力部分，計畫中明確列出將採購標槍反裝甲飛彈70套共1,050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套共1,545枚，以及各式防空飛彈系統，以建構多層次的削弱戰力。

針對不對稱戰力的核心，國防部大幅提升無人載具的配置。計畫擬採購ALTIUS-700M與ALTIUS-600ISR等反甲型無人機飛彈系統共2千餘架，以及涵蓋濱海監偵、攻擊（含沉浸、投彈、自殺式）等用途的各類無人機總數達20餘萬架，並搭配1,000餘艘無人艇及相關反制系統，顯示國軍對於無人機群作戰的高度重視。

此外，為強化指揮與決策效率，亦規劃導入「AI輔助與C5ISR系統」，包含人工智慧決策支援系統及部隊快速情資分享套件。

為了確保戰時的持續作戰能力，國防部也將投入資源擴增軍備產線。這包括籌建各類型彈藥、發射藥、高能炸藥及化學防護面具等生產線，並在產線建立完成前，先行緊急採購戰車彈、機砲彈等重要彈藥以滿足戰備存量。同時，計畫中也包含機動阻絕器材的採購，以提升戰場的阻絕能力。

關於採購進度，國防部說明，目前的規畫項目中，M109A7自走砲、海馬士多管火箭、ALTIUS反甲無人機、標槍及拖式飛彈等5項主要裝備，美方已進行知會國會程序，其餘案項美國國防部正加速內部審查。國防部強調，雖然已與美方確認作戰需求與項量，但後續仍將視立法院核定的預算額度進行適度調整，並將持續透過台美共同研發合作，獲取新興科技系統，以確保台海和平穩定。

