1.25兆國防特別預算 政院火速拍板

行政院會27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，圖為行政院長卓榮泰（右）、國防部長顧立雄（左）、財政部次長李慶華（中）出席記者會。（黃世麒攝）

行政院會27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，預計在民國115年至122年共8年，投入新台幣1.25兆元經費。國防部長顧立雄透露，就軍購案的規畫已與美方完成初步協調，獲得美國國防部安全合作局（DSCA）正式提供採購項目及數量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨意願。

國防部昨在行政院會提出這項特別條例草案，以精準火砲，遠程精準打擊飛彈，無人載具及其反制系統，防空、反飛彈及反裝甲飛彈等7大類武器裝備為採購目標。

行政院長卓榮泰表示，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念」，希望在野政黨看清事實、審慎了解局勢，唯有如此，台灣才有實力可以爭取和平，讓人民不用上戰場。

對於確切軍購品項、內容，顧立雄說，在匡列的特別預算中，包括軍購、商購及自製，而對美軍購是重要的採購項目之一，已與美方初步完成協調，獲得美國軍方正式提供項目、數量、報價及交運期程等資訊，說明美方確有供售意願。

顧立雄指出，因為軍購案的項目還在美方內部審查中，在尚未完成知會國會程序前，國防部依慣例不會對外公開，若美國國防部完成知會其國會後，國防部會適時說明，顧強調，雙方在規畫過程中一直有磋商。

卓榮泰也強調，他要求國防部達到「優化裝備、加速建軍期程、落實防弊與防止交貨延宕」3個目標，同時要求國防部訂定「國防及軍工產業發展行動方案」，以利於整個策略推動。

在野黨是否堅持要編足軍人加薪等已三讀通過的法律，才願意讓特別預算進入立院討論？國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統動輒把購買武器的預算提升到超過國防預算5成，何時交貨也不知道。但是他強調軍人加薪等國會通過的法律必須先執行，這是基本底線，在此前提下，什麼都可以商量，「如果連國會通過的法律都要踐踏，國民黨團不可能向這樣的政權妥協」。

民眾黨立委林國成則說，過去對美採購6000多億的武器都還沒交貨，現在又要1.25兆元？美國至今也沒正式承諾會確保台灣的安全，1.25兆花出去，就是「肥了美國軍火商、瘦了台灣的經濟」，民眾黨團尚未正式討論此事，但他覺得不可理喻，難道民進黨政府私下和美方談的內容，國會就要照單全收嗎？