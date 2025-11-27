1.25兆國防特別預算！藍營喊嚴審 立院綠黨團：提升戰備能預防戰爭發生
記者楊士誼／台北報導
總統賴清德日前宣布，要推出分八年、共1.25兆的國防特別預算，國民黨則喊出「一定嚴審」，並要總統先催美國交付軍購裝備。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（27）日指出，民主同盟正面肯定總統的宣布，且歐盟、北約也採類似作法提升國防。他強調，台灣每年為不一定登陸的颱風做好準備，做了不能改變颱風登陸，不做卻會損失慘重；提升戰備更能預防戰爭發生，因此更該投資防範中國的侵略。
民進黨團上午召開輿情回應記者會，鍾佳濱表示，本世紀強權的崛起並不代表他們願意和平維持國際秩序，這些強權近年來製造地區衝突跟戰爭，在俄烏戰爭看到，歐洲跟北約最大的體認就是國防要靠自己的努力，對於自由同盟對總統的宣布，當然正面肯定，他們不只肯定總統宣佈要投入四百億美金強化台灣的國防能力，歐盟、北約也紛紛採取類似作法以提升本國安全保障，因這些破壞國際秩序的強權，必須有堅實的國防才能應對。
鍾佳濱續表示，對於民主同盟肯定感到非常欣慰，也希望美、日、韓、台跟歐洲民主同盟共同展現決心。他說明，台灣每年都為了不一定來襲的颱風做好準備，沒有人會說不該做準備、做了颱風更要來。做了準備不能改變颱風路徑，但沒做準備，一但登陸就會損失慘重。更何況提高戰備跟防颱不同，有效提升戰備有可能起到嚇阻作用、預防戰爭發生，因此更該投資防範侵略戰爭的國防安全。
鍾佳濱也指出，要提升國防安全的實力，因此部分軍備必須採購，全世界各國很難完全靠自己的生產完成防備，連美國也不例外。他說，在野黨很顯然忽略這筆經費是在未來八年內分年執行，且很大部份要投資「不對稱戰力」，不對稱戰力未必是戰機跟軍艦，而是俄烏戰爭中看到的無人機載具等，這也是台灣可以製造的，這筆投資對於國內相關產業也有莫大幫助。
至於為何分八年執行？鍾佳濱說明，為了建立自主的國防軍備體系，除了國艦國造、二代高教機外，不對稱戰爭下，這些數量龐大、符合台灣科技能力的軍備就是要投資的，不是凡是武器都跟美國買，其實美國也希望台灣能發揮實力，補足不對稱作戰需要的軍備供應。
更多三立新聞網報導
傳黃國昌訪日「見不到親台大咖」！立院綠黨團酸爆：跟桌牌合照很有經驗
藍白亂擋政院財劃法！8綠委點名3藍委：還給南部縣市合理的對待
藍白封殺政院財劃法！立院民進黨團嗆「邊演邊改腳本」：歹戲拖棚
賴清德投書推「1.25兆國防特別預算」！綠：國家越繁榮必然提高國防支出
其他人也在看
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 23 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 11 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 4 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 19 小時前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 23 小時前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 天前
賴清德投書外媒全文曝光！強調實力帶來和平
[NOWnews今日新聞]總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，昨（25）日刊登於《華盛頓郵報》，並宣布近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調捍...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪
總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。中天新聞網 ・ 18 小時前
指「北京以2027武統台灣為目標」 賴清德說明國防預算：向侵略妥協只會換得戰禍
總統賴清德今(26)日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2500億元的經...華視 ・ 22 小時前
賴清德投書《華郵》宣布史上最大1.25兆軍備計畫 誓言攔截解放軍全方位威脅
總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，25日刊登於《華盛頓郵報》，向全球讀者闡明台灣強化自我防衛能力的堅定決心。其中提到，我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。除了要投資國防產業，發展尖端科技，加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統，同時也將深化與理念相近國家合作，以強化印太區域的共同嚇阻架構。不僅如此，也會擴展國內外各項協調工作，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。總統強調，「實力帶來和平」是台美共同信念，台灣將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。賴清德投書《華郵》全文：四十多年來，在1979年《台灣關係法》與雷根總統「六項保證」所建立的堅實基礎上，臺灣與美國持續攜手維護臺海的和平與穩定。雙方共同認知，守護印太區域的自由與繁榮，依靠的是明確的立場與強大的實力。時至今日，這些原則仍至關緊要。中華人民共和國前所未見的武力擴張，伴隨著在臺海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，均彰台灣好新聞 ・ 23 小時前
8年投1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2033全面嚇阻
賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會宣示，國安團隊將強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，並明確指出，國防部預計8年投入1.25兆元打造台灣之盾，透過「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成3大目標：在2027年達成國軍高戰備能力，2033年進一步建成全面嚇阻戰自由時報 ・ 22 小時前
中國併吞台灣最具威脅的是放棄 賴清德：向侵略妥協只會換得戰禍和奴役
總統賴清德今（26）日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並召開記者會說明國安團隊所規劃的兩大方案。賴清德強調，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」，他並以二戰爆發、西藏與北京簽署「十七條協議」為例表示，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
藍白封殺院版財劃法 陳其邁卑微喊話：給高市府列席說明的機會
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，窒礙難行。不過立院程序委員會在藍白優勢下，強勢封殺行政院版的《財劃法》草案，意即至少無法排入近期2次（11/28、12/2）的院會議程。對此，高雄市長陳其邁今（26）日喊話，立院內代表南部的聲音，無論是綠委或藍委都應該支持法案的付委、預算相關的精算，未來在委員會或院會審議時，再做充分的討論；他也卑微地要求立院給予高市府一個機會「列席說明」。今早10時03分，陳其邁出席高雄市議會總質詢第一節休息期間，接受媒體聯訪。針對藍白聯手《財劃法》的看法，陳其邁表示，立院第二次修《財劃法》的時候，藍白聯手也並未邀請地方政府列席表達意見，因此在沒有地方政府說明參與的過程，就草率的通過，這非常的不應該，希望當政院的版本送出之後，能夠到立院（程委會）能夠順利付委。他強調，朝野如果對《財劃法》有任何的問題或者意見，其實大可以在立院（委員會、院會）討論，否則立院變成藍白主導的戰場，行政部門都沒辦法藉由立院的審議，來討論相關事涉中央地方的意見，這是非常、非常可惜。陳其邁說，國會本來就代表人民，也必須在各種不同條件之下，包括像公聽會或者是各式所謂的公聽程序，來凝聚共識，而不應草率黑箱立法，尤其在第一次審查《財劃法》的時候，連表決的法案國會議員都不清楚，只有提案的政黨清楚的情況之下，那這個不是黑箱什麼是黑箱？因此，陳其邁認為，透明的國會更重要的是意謂人民、地方政府的意見，也能在立院充分表達；如果立院有需要，邀請地方政府列席來說明狀況，「那我非常非常的樂意，也非常的卑微要求立法院給高雄市政府一個機會」。最後，陳其邁也呼籲在立院裡面代表南方的聲音，不管是民進黨或國民黨的立委，都應支持法案的付委、預算相關的精算，在立院（委員會、院會）做審議時，再充分討論，簡單講就是法案先付委之後，如果對整個財務的試算有意見，應在立院來做討論，不要連討論的機會都沒有。原文出處：快新聞／藍白封殺院版財劃法 陳其邁卑微喊話：給高市府列席說明的機會 更多民視新聞報導18萬「ONCE」週末湧入港都 陳其邁：世運主場館2026檔期全滿高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 22 小時前
拒絕臣服為中國台灣！賴總統宣告： 8年1.25兆國防預算建構民主國防戰力
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德今(11/26)大動作召開記者會並表示，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對...FTNN新聞網 ・ 22 小時前