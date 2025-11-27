1.25兆國防特別預算！藍營喊嚴審 立院綠黨團：提升戰備能預防戰爭發生

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱表示，做了準備不能改變颱風路徑，但沒做準備，一但登陸就會損失慘重。更何況提高戰備跟防颱不同，有效提升戰備有可能起到嚇阻作用、預防戰爭發生。（資料照／記者楊士誼攝影）

總統賴清德日前宣布，要推出分八年、共1.25兆的國防特別預算，國民黨則喊出「一定嚴審」，並要總統先催美國交付軍購裝備。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（27）日指出，民主同盟正面肯定總統的宣布，且歐盟、北約也採類似作法提升國防。他強調，台灣每年為不一定登陸的颱風做好準備，做了不能改變颱風登陸，不做卻會損失慘重；提升戰備更能預防戰爭發生，因此更該投資防範中國的侵略。

民進黨團上午召開輿情回應記者會，鍾佳濱表示，本世紀強權的崛起並不代表他們願意和平維持國際秩序，這些強權近年來製造地區衝突跟戰爭，在俄烏戰爭看到，歐洲跟北約最大的體認就是國防要靠自己的努力，對於自由同盟對總統的宣布，當然正面肯定，他們不只肯定總統宣佈要投入四百億美金強化台灣的國防能力，歐盟、北約也紛紛採取類似作法以提升本國安全保障，因這些破壞國際秩序的強權，必須有堅實的國防才能應對。

鍾佳濱續表示，對於民主同盟肯定感到非常欣慰，也希望美、日、韓、台跟歐洲民主同盟共同展現決心。他說明，台灣每年都為了不一定來襲的颱風做好準備，沒有人會說不該做準備、做了颱風更要來。做了準備不能改變颱風路徑，但沒做準備，一但登陸就會損失慘重。更何況提高戰備跟防颱不同，有效提升戰備有可能起到嚇阻作用、預防戰爭發生，因此更該投資防範侵略戰爭的國防安全。

鍾佳濱也指出，要提升國防安全的實力，因此部分軍備必須採購，全世界各國很難完全靠自己的生產完成防備，連美國也不例外。他說，在野黨很顯然忽略這筆經費是在未來八年內分年執行，且很大部份要投資「不對稱戰力」，不對稱戰力未必是戰機跟軍艦，而是俄烏戰爭中看到的無人機載具等，這也是台灣可以製造的，這筆投資對於國內相關產業也有莫大幫助。

至於為何分八年執行？鍾佳濱說明，為了建立自主的國防軍備體系，除了國艦國造、二代高教機外，不對稱戰爭下，這些數量龐大、符合台灣科技能力的軍備就是要投資的，不是凡是武器都跟美國買，其實美國也希望台灣能發揮實力，補足不對稱作戰需要的軍備供應。

