1.25兆國防特別預算 藍白擋下

立法院程序委員會二日在國民黨及民眾黨立委聯手下，封殺行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」排入五日立法院會報告事項議程；表決時，多名民進黨立委在台前舉牌表達立場。 （中央社）

記者王誌成∕台北報導

在藍白立委聯手，立法院程序委員會二日封殺行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」排入五日立法院議程，無法交付相關委員會審查。

行政院會在十一月二十七日通過預算規模新台幣一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，昨送立院程序委員會。

上午程序委員會開會，民進黨團舉出抗議手板，國民黨隨即提出對國防特別條例「暫緩列案」的提案。經表決後，朝野雙方同票，會議輪值主席翁曉玲投下支持暫緩列案，民進黨立委走向主席台抗議，高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「翁曉玲擋國防預算」。

廣告 廣告

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，賴清德競選總統時，承諾願到國會做國情報告並接受立委的詢答，盼賴清德一本初衷而到立法院問答，會以最高的禮遇來迎接賴總統。

針對賴清德提出的高額國防特別預算，傅崐萁說，國民黨團支持國防、軍購，但對賴清德所稱的中共會在二０二七年完成武統台灣，沒有向國人清楚說明，向國會誠實報告，竟是採用國際投書的方式。

民眾黨團上午也針對賴總統提出一點二五兆元對美軍購提出四問，分別為是否敢保證如期交貨、是否敢保證即時形成戰力、是否敢保證不排擠社福支出，及是否敢來國會接受提問。

民眾黨主席兼任黨團總召黃國昌指出，面對天價軍購預算，賴總統只用兩張紙就要拿預算，沒想到民進黨秘書長徐國勇以「不能上完廁所才去買衛生紙」這種不倫不類的話當作比喻，如果按照徐國勇的說法邏輯，我國向美國採購Ｆ─十六Ｖ戰機超過二千億元，結果至今連一張衛生紙都沒有拿到。

同樣遭到藍白聯手封殺，無法排入五日院會報告事項議程的議案，還包括行政院版的財政收支劃分法部份條文修正草案，及民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中需納管的兩岸民關係條例、港澳關係條例等十七案。