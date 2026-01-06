「1.25兆國防特別預算」遭暫緩列案 柯建銘：繼續努力

台北市 / 綜合報導

「雙柯會」後，綠白似乎出現合作契機。民進黨立委鍾佳濱指出，未來有望在柯文哲的影響力之下進一步合作，國民黨副主席蕭旭岑則說，若是民眾黨兩任主席都因司法中箭落馬，恐怕會出現「綠白合」可能性，今（6）日在程序委員會，民進黨團總召柯建銘親自督軍，向民眾黨遊說別擋總預算案。

剛步入會議室側頭一掃，目光便鎖定民眾黨立委劉書彬，兩人寒暄時手勢頻頻，在短暫交流一分半內，立法院民進黨團總召柯建銘，試圖傳達總預算的急迫性，立委(眾)劉書彬說：「(賴清德)來立法院報告就沒事啊，(談到)謝謝你接待我們柯P啊，就這樣子啊。」立院民進黨團總召柯建銘說：「特別來程序委員會，大家是共襄盛舉，好事多磨繼續努力，週五院會處理。

只是難得親自督軍，最終沒能夠點亮綠燈，包含總預算案、1.25兆軍購案，仍舊被暫緩列案，然而也能看出民進黨團，似乎將溝通重心轉向，尋求合作契機，立委(民)鍾佳濱說：「未來能夠在柯文哲主席的影響力之下，能夠讓民眾黨跟民進黨，我們有進一步的合作可能，我們希望能夠就從預算審議付委開始討論。」

從「雙柯會」釋出善意，接著拋出議題結盟，「綠白合」看似有譜？也讓國民黨浮現戰略危機，國民黨副主席蕭旭岑說：「如果(民眾黨)連續兩個主席都被司法中箭落馬，民眾黨的權力核心會真空，這個時候「藍白合」還有辦法繼續進行嗎，甚至於產生了一個新的「綠白合」。」

而民眾黨主席黃國昌則築起防火牆，直言綠白可以共推司法改革，但是「民進黨要嗎？」更點名有意角逐縣市長的綠委，應該辭職以示決心，立委(民)吳思瑤說：「為什麼不提國民黨也有這麼多，即將帶職參選投入縣市首長。」

民眾黨主席黃國昌說：「我黃國昌2018年就提出這個主張了啦，民進黨的人要去找國民黨的人當擋箭牌墊背，go ahead。」「綠白合」終究曇花一現還是破冰斧，有待時間檢驗。

