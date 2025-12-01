1.25兆國防特別預算 郭正亮揭貓膩

賴清德宣布將提1.25兆元國防特別預算，但已砸數千億的軍購尚未到貨，質疑不斷。（示意圖／資料照）

賴清德提出政府擬推1.25兆國防特別預算，引發質疑。前立委郭正亮直言，過去的軍購尚未到貨，國軍也沒加薪，綠營也難以回應。美國賣給台灣的主要是彈藥，以後台海如果作戰、美方幫不上忙的暗示性很強，很多過期飛彈用現在價格賣！

郭正亮1日在《大新聞大爆卦》節目表示，國防特別預算這個議題國民黨有打到要害，質疑：你要保證拿得到貨？這是一種打法。他認為要再打另外一個議題：要保證軍人加薪！因為這是國民黨已經通過的法案。這兩個先做到，再來討論1.25兆這個議題。

「不然你怎麼保證，這400億你拿得到貨？」郭正亮直言，保證民進黨也不知道怎麼回答，拿不到貨的機率蠻高的。美國這時候會搞些什麼防衛韌性，以他對美國軍事的了解，每年50億彈藥，都是賣庫存貨，都是當年的標價。

郭正亮指出，比如說十年前的導彈，他現在賣給你，就用現在的價格。所以做帳的時候，他是會賺到錢，因為美國是全球的霸主，所以在很多外交跟軍事的事情裡，是有很多油水的。

郭正亮直呼，不然為什麼要這樣賣？為什麼1年50億？到時候倉儲貨就拿出來，用現金價賣給你，中間有差價，不知道他們怎麼做帳。這些東西有沒有用？買彈藥當然不能說沒有用，但基本上都是我們已經買過的東西，只是增加存量。這隱含著什麼？「以後我照顧不到你，所以你要趕快囤貨！」

郭正亮強調，「因為以後如果台海真的作戰，我（美國）幫不上忙了！」這暗示性蠻強的，不然哪有人這樣軍購的？

