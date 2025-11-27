1.25兆國防特別預算 陳永康：正面看待但細節待釐清

（中央社記者吳書緯台北27日電）行政院會今天通過新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。曾擔任國防部副部長的國民黨立委陳永康表示，就強化國防安全來看，總體層面是好的，但許多細節仍待釐清，且中科院也應扮演重要角色。

政治大學國際關係研究中心、台灣安全研究中心等單位下午舉行「台灣面臨之困局與預應策略」論壇，邀請前行政院長陳冲、陳永康發表專題演講。

陳永康在演講時指出，因為「攻台價高、買台划算、窮台容易、困台省事」，中國大陸對台灣是採「四路並用」不對稱戰略，透過威懾武嚇與軍演困台，利用國際孤立製造滲透分裂，經濟上製造磁吸利誘以貿逼政，以及在美中角力局面下進行競合施壓。

陳永康表示，台灣目前沒有完整、可執行的國家安全戰略，政府成立許多委員會，但都屬於任務編組、權責不明，跨部會間的橫向協調脆弱，呼籲應制定國家安全戰略，藉此贏得和平。

針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，陳永康演講後受訪說，目前細節都還不清楚，但為了強化國防安全，總體層面來說，「我們覺得是好的」，但是很多細節仍待釐清。

陳永康表示，特別預算規畫期程是8年，新台幣與美元的匯率將會有所漲跌，中科院也應在特別預算扮演重要角色，不能單純以採購武器的角度來看待特別預算，且台灣也要能和國外談技術轉移合作。

對於總統賴清德昨天指出，北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標。陳冲指出，俄羅斯的金融系統在俄烏戰爭時承受很大壓力，跨境支付是可以逃避金融制裁的機會與管道，但看不出來中共在2028年可完成建構人民幣跨境支付系統（CIPS）等結算方式；因此，從金融面看，中共在2027年暫時不會有任何動作。

陳永康認為，美國總統川普說過，在他總統任期內不會發生中國攻台，中共領導人習近平也沒有講過一定要在「2027年做完」，且還要考慮第4任期及培養接班人等議題；中共雖然有能力、潛力，但並未設下milestone（里程碑），所以民眾不要被媒體帶風向影響。（編輯：林克倫、林興盟）1141127