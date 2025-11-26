1.25兆國防特別預算 顧立雄：打造台灣之盾 提升遠端精準打擊

賴清德總統今日(26日)正式宣布提出新台幣1.25兆國防特別預算，展現捍衛台灣民主的決心。國防部長顧立雄強調，此項投資將聚焦打造重層防衛、以AI加速戰場決策鏈，並建立自主量能的「非紅供應鏈」，透過強化防空攔截、遠端打擊、無人戰力與軍備產能，全面提升台灣嚇阻能力與作戰韌性。

面對中國對台軍事威脅持續升高，賴清德總統26日召開記者會，正式宣布提出總額達新台幣1.25兆元的國防特別預算，展現台灣守護民主的決心。

國防部長顧立雄說明，本次「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」自2026年至2033年執行、上限新台幣1兆2,500億元，核心在於7項建軍目標，並在此架構下建構「台灣之盾」。他說：『(原音)重點應該是在於將它整合到同樣的一個戰場的管理系統之下，建立一個共同的作戰影象，然後能夠將這些相關sensor(感知)都能夠整合、shooter(攔截)也能夠整合，然後做好相關火力協調分配，來精進我們的攔截率，這是我們現在努力的一個方向。我們過去以來已經有了一些基礎，未來我們還要再朝這個方向，依照總統的政策指導，我們要將這個台灣之盾要儘速的把它籌建完成。』

顧立雄解釋，國軍必須建立更完整的「空中重層攔截網」，透過防空飛彈與反彈道飛彈協同運作，搭配預警與戰管雷達，提升攔截高度並擴大防護區，以有效因應變軌導彈等新型威脅。

另外，國軍也將強化指管與AI決策輔助能力，升級C5SR系統，使戰場資訊即時共享，並配合人工智慧分析預測威脅，協助指揮官作出更快速、準確的判斷。同時建立多層次削弱能力，以精準火炮與反裝甲飛彈支援縱深火力，增強擊毀敵方戰甲車的能力。

顧立雄提到，本次預算更聚焦於提升遠端精準打擊，籌組精準飛彈與火箭系統，反制敵軍遠距火力，並強化作戰韌性，包括偵察無人機、攻擊無人機、無人艇以及機動阻絕裝備，提高預警能力、通訊中繼與不對稱打擊效能。

另外，顧立雄表示，為提升軍備量能，國防部將擴充國內產線，建立非紅供應鏈，並透過台、美共同研發及採購，加速取得迫切需求的武器與彈藥，並透過無人系統、反制技術與AI等領域的產學研整合，提高自製率與在地維修能力。

顧立雄強調，本次特別預算的投入可望帶來超過4千億元產值與9萬個工作機會，強化國防同時也創造經濟效益。