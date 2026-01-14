1.25兆國防特別預算 黃國昌：高比例非軍購

▲民眾黨主席黃國昌舉行記者會說明訪美行程。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員進行面對面會談。黃國昌於今（14）日上午6時抵台，隨即在民眾黨中黨部舉行記者會，報告訪美內容。黃國昌表示，行政院去年提出的1.25兆國防特別預算中，只有3500億是對美軍購，其他相當高的部分並非軍購項目。黃國昌強調，從美返國後更加堅決反對政院版本的軍購特別預算條例，下週國防部到立院外交及國防委員會做完秘密會議專報後，民眾黨會再提出黨團的版本。

廣告 廣告

黃國昌、候任立委王安祥、前國際部主任林子宇、立院黨團主任陳智菡一行人訪美回國後，立即在中央黨部舉行記者會。黃國昌表示，他們此行向美方相關單位傳達資訊都清楚傳達了，想要得到的資訊也都得到了。基於美國在台協會（AIT）請求與對美方的尊重，他無法轉述會中美方官員說什麼話，但他們的資訊都清楚說出來，基本上也都獲得美方正面回應。至於有哪些哪些官員、說了什麼，他無法仔細報告。

黃國昌指出，國人最早是從賴清德總統在《華盛頓郵報》的投書才得知 1 .25兆 這個數字，而非透過政府管道。直到 12 月 17 日美國國務院發布聲明，才得知其中約 3000 多億元是用於五項軍購案。

黃國昌表示，此行有拜會美國戰爭部官員，他向美方強調，台灣是民主國家，國會應負責審議預算，不能在完全不知情的情況下進行審核，美方對此立場表示充分理解與認同。

黃國昌更指出， 1 .25兆 億中，有相當高比例並非對美軍購，民眾黨支持增強國防，但台灣的民主不能被犧牲、國會不能被當成塑膠，這點美方充分理解並贊成，身為國會的民意代表，充分表達人民疑慮，要求進一步資訊，不要重蹈過去錯誤，這是每一位立委天職，「我們跟民進黨立委最大差別是，我們無法接受錢先過了再慢慢商量，這樣的立場民眾黨無法接受。」

黃國昌更痛批，12月18日就有美國軍火商在台灣的媒體放話，說台灣各個主要黨派領袖都有被通知，這樣的說法他完全無法接受，根本胡說八道，同一個軍火商近期還要來台搶食軍購大餅。

媒體詢問從美國回來後會支持政院版本的軍購圖特別條例嗎？黃國昌表示，他從美國回來之後反對的決心更加強烈，原本下週一要提出民眾黨團版本的國防特別預算條例，等到下週國防部會到立院外交及國防委員會做完秘密會議專報後，民眾黨會再提出黨團版本。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蘇嘉全接海基會董座 陸委會：一定能為兩岸關係發展作出重要貢獻

聯隊長帶頭！空軍完成「天安2號」特檢 F-16戰機恢復飛行訓練

20共機、9共艦擾台！國軍機艦、岸置飛彈系統嚴密監控