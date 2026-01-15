1.25兆國防預算不只1.25兆？退將示警：後續作業維持費將暴增

​目前國防預算以及國防特別預算仍持續卡關，國防部副部長徐斯儉今（15）日在行政院會記者會直言，外界都認為國防部沒有說明，但問題是現在還沒付委審查，國防部沒有機會說明。不過一位退役上將指出，目前因為東西都還沒有進來，包括像是F-16V等，只要武器來到台灣，這後面就會衍伸出作業維持費暴增的問題，若作業維持費擺到年度預算，那也會壓縮到人員維持費，所以應該是年度預算總體增加比較好。

徐斯儉指出，有些東西在現階段沒辦法公開說明，是因為有法律因素，根據國家機密保護法及美方安全規定，需等待美方政府對外公布後，才可以將個別購案對外公開，但這不是空白授權，因為這是法律條例，要通過立法院審查，才被授權編列預算，之後也還有預算的審查，所以不可能有空白授權，1.25兆只是預算上限，後面還有逐條的預算編列、審查。

然而，目前外界有部分人士認為，1.25兆若變成年度預算一年1500億比較合理，加上特別條例有時間限制，現在F-16V的採購確定延宕，恐怕8年1.25兆的東西也無法如期完成。一位退役上將表示，現在的總統怎麼能夠替後面的總統先鋪梗，確定就是他當選，不論8年或者10年，國軍都還有5年兵力整建以及10年建軍計劃，但這跟特別預算都不同步，豈不是否定了自己的計劃？這位退役上將指出，國軍的5年兵力整建計畫，有沒有把1.25兆的東西擺進來？怎麼會突然就插進來？

另一方面，特別預算大幅提高，是否只能用於軍事投資？一位熟知對美軍購的退役上將指出，目前因為東西都還沒有進來，包括像是F-16V等，只要武器來到台灣，這後面就會衍伸出作業維持費暴增的問題，若作業維持費擺到年度預算，那也會壓縮到人員維持費，所以應該是年度預算總體增加比較好，因為可以分三等份切割。

