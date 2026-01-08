1.25兆國防預算不含飛行防寒衣！ 空軍參謀長曝「去年訂購1300多件」真相

立委王鴻薇今日質詢國防部有關飛行防寒衣細節，空軍參謀長李慶然說明，1300件為開口合約、否認與特別預算有關。（劉宇捷攝）

空軍F-16戰機失事、飛行員跳傘，外界也關注新採購的F-16防寒衣進度，顧立雄則最新指出，預計可在今年3月以前全數交貨。空軍參謀長李慶然中將今（8）也再回應補充，共採購1300餘件，快速機因型號關係已部分到貨，而資金來源為開口式合約，絕對合法合規，與任何特別預算無關；他隨後也證實即為114年度的「地面支接装備」購案項目。

國防部長顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會，針對「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」進行專案報告，並備質詢。

媒體會中先行提問防寒衣的預算來源，是否與外傳防寒衣預算與F-16新機特別預算有關？對此李慶然否認，這個一定是法律預算，一定是按規定依法來執行，F-16 block 70就是專門特別預算不能挪用，我們絕對不能做這個事情。

他補充，不是每一個都是專案要去書表上面看得到，要不然的話，我們每一顆螺絲、每一張紙都要放到上面去。但是我們確實有幾個國內也有、國外也有的開口式合約，可以針對急需的項目去採購，也這個都是合法、依法來執行。

隨後，立委王鴻薇也質詢國防部，我們採購1.25兆特別預算裡面有購買防寒衣嗎？以及現在交貨進度狀況，是不是又有delay？對此，李慶然表示，防寒衣的部分沒有在這個特別預算裡面。這是在114年就以軍購方式籌補，去年12月底時開始陸續交貨，應該在今年的3月可以交貨完畢。

他補充，空軍去年訂購1300多件防寒飛行衣，慢速機的400多件防寒飛行衣已經交付200件，而戰鬥機的900餘套防寒衣因型號關係，所以部分陸續交貨中；例如空軍第五聯隊已經有部分型號已經交貨。他也說，防寒衣去年採購，並在去年底開始交貨，「以速度來說算是快的」。

徐巧芯辦公室同時也指出，該筆預算來源應為114年年度空軍於後勤及通資業務的「地面支接装備(開口式合約)」軍購案，該案編列了4000千萬元新台幣；李慶然後續也向媒體證實，就是該筆預算沒錯，裡面也包含非常多項目。

