1.25兆國防預算二度封殺 賴清德：應團結一致、盼付委審查

行政院日前提出規模1.25兆元國防特別條例，遭在野黨團聯手在立法院程序委員會二度封殺。對此，賴清德總統今（10日）表示，對內競爭難免，但對於外來的威脅應該要團結一致對外。他希望，能進入委員會審查，讓社會能夠清楚了解、共同支持。

賴清德總統。（中天新聞）

賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」前，回應時事議題。

對於國民黨、民眾黨在立法院程序委員會二度封殺1.25兆國防預算，並外傳在野黨以此換取國共兩黨領導人「鄭習會」的機會。

賴清德表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅應該要團結一致對外。大家應該都有感受到，中國大陸不僅是對台灣威脅，也施加壓力脅迫周邊國家，而周邊國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

賴清德指出，在這種狀況之下，一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，在這種狀況之下，「我們必須要提高我們的國防力量，增加我們的國防預算」。希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就封殺。

賴清德強調，周二（9日）程序委員會已經是第二次封殺，希望能進入委員會審查，讓社會也能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或是應該要刪減、調整的地方，也根據民意，大家來進行審查的工作，但絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任。

賴清德喊話，如果台灣沒有善盡自身責任的話，在面對中國大陸的威脅時，會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚地知道。

至於在野黨擋國防預算換「鄭習會」的傳言，賴清德未予回應。

