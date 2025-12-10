1.25兆國防預算二度遭封殺 賴清德：盼付委審查「要刪減調整可根據民意」

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」前受訪。廖瑞祥攝



立法院程序委員會昨（12/9）日再度未將8年1.25兆預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》列案，總統賴清德今（12/10）表示，希望在野黨應理性務實面對這一筆國防特別預算，不應在程序委員會就把它封殺掉，絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任。賴強調，「如果我們沒有善盡我們的責任的話，在面對中國的威脅的時候，我們會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚的知道。」

賴清德上午出席亞洲民主人權獎頒獎會前受訪。針對中國連續幾天在包括日本、韓國周邊進行軍事騷擾，升高區域的緊張，賴清德說，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為，也呼籲中國應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。

賴清德說，而為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

至於中國近來在區域周邊升高威脅，但在野黨昨天再度杯葛軍事採購的特別條例，之前又傳出可能是在野黨爭取「鄭習會」的條件。對此，賴清德強調，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅應該要團結一致對外，大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

他說，在這種狀況之下，一來我們要保護台灣的安全，二來我們也有責任維護區域穩定，在這種狀況之下，我們必須要提高國防力量、增加的國防預算，希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。

他表示，週二的程序委員會已經是第二次封殺，我們希望進入委員會審查，讓社會也能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方，也根據民意，大家來進行審查的工作，但是絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任。

賴清德強調，「如果我們沒有善盡我們的責任的話，在面對中國的威脅的時候，我們會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚的知道。」

