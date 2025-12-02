1.25兆國防預算交鋒！ 藍：暫緩列案 綠：應按法規排審

台北市 / 綜合報導

總統賴清德宣布將在未來8年，投入1.25兆國防特別預算，而美國前官員也投書「華盛頓郵報」，認為台灣強化自我防衛，是個好消息，不過在立法院排審進度似乎卡關，國民黨團表示，在總統賴清德承諾進行國情報告前，會先給予緩衝期，因此今(2)日的程序委員會，會把1.25兆軍購案暫緩列案，民進黨團則是呼籲在野，回頭上岸。

後備部隊教召，新增無人機訓練，提升偵蒐戰力，總統賴清德視導宜蘭後備旅，落實實戰化目標，但日前加碼的1.25兆國防預算，立法院國民黨團再出招，立委(國)羅智強說：「我們會給總統府跟民進黨中央一個緩衝期，所以在今天的程序委員會，把這1.25兆的部分，我們會暫緩列案。」立委(民)鍾佳濱說：「(程序委員會)排定審查的順序，那並沒有所謂的暫緩列案的這樣的一個權力，呼籲在野回頭上岸。」

藍白揚言抵制，更要求總統賴清德履行選前承諾，會到立法院進行國情報告，並採取即問即答，立院國民黨團總召傅崐萁說：「我們在這裡希望賴清德總統一本初衷，能夠到立法院，能夠有問有答一問一答。」立委(民)陳培瑜說：「相關國情報告我們都可以後續來討論協商，相關的方法時間跟內容，但是請遵照憲政程序。」

不光報告形式掀起論戰，民進黨祕書長徐國勇更比喻，總不能上完廁所才買衛生紙，立委(國)徐巧芯說：「我第一次聽到有人把軍購當成拉X在討論的。」即便在野砲聲隆隆，但前美國國防部印太安全事務助理部長，蘭特納和薛瑞福聯手共筆，以台灣正在增加國防開支是個好消息為題，投書華盛頓郵報，內容更提到要讓戰爭代價過高，使得和平成為唯一的選擇，台灣正在構築這道屏障，認為「華盛頓應該支持」，肯定台灣提升自我防衛，美方扮演核心支援，民主陣線夥伴共同抗衡強權威脅。

