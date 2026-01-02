1.25兆國防預算仍卡！ 藍：先來報告 綠籲檢視在野黨

台北市 / 綜合報導

在野黨日前提出彈劾總統賴清德，對此，賴清德藉元旦談話回擊，提案是「浪費時間」，國民黨反嗆，大罷免才是全世界民主之恥，而今天(2)院會瀰漫火藥味，針對1.25兆元國防特別預算，在藍白人數優勢下，經過表決後，依舊無法付委審查。

立法院副院長江啟臣：「贊成者少數，民進黨黨團提議不通過。」贊成者少數民進黨黨團提議不通過，迎戰2026年第一個立法院會，在藍白人數優勢下，表決議事日程草案，宣告突圍失敗，而在元旦當晚

民進黨立委陳培瑜，便夜宿議場遞案，試圖搶占先機，但如今1.25兆國防預算，依舊是原地踏步，立委(國)羅智強：「如果真的覺得說，今天必須把軍購的問題，說清楚講明白的話，報告是最基本的義務，請他趕快來這邊報告並接受質詢。」

立委(民)鍾佳濱：「可能這樣的一個議程提案，在一開始表決的時候，就被藍白挾多數而再度封殺，但是我們就要逼迫國民黨跟民眾黨，在新的一年他們要拿出態度，向國人證明，到底誰在捍衛中華民國。」

一開年國會兵戎相見，總統賴清德在元旦談話，提出新年目標是「朝野團結」，只是今年度總預算及軍購案等，仍舊躺在立法院尚未付委審查，與此同時在野陣營提出總統彈劾案，賴清德重話抨擊：「你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案，浪費時間。」

國民黨團則定調，接下來藍白合作主軸，更重提「罷免」重砲回擊，立院國民黨團總召傅崐萁說：「賴清德所推動的大罷免，是全世界民主之恥，國民黨跟民眾黨我們強力的結合，為人民來發聲。」

立委(民)吳思瑤說：「民進黨團一向樂見能夠朝野對話，而且是民生優先，但是既然民生優先，是不是也期待在野黨真的能夠優先審查預算。」跨年卻沒有跨過僵局，朝野對峙局勢，讓議事進度陷入膠著。

