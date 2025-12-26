1.25兆國防預算保台灣安全？郭正亮酸民進黨「作夢」：怎麼追也追不上中國

總統賴清德昨（25）日再度砲轟在野陣營，直言藍白聯手阻擋預算「沒資格談憲政」掀起熱議；前立委郭正亮同一日談及賴清德此前提出的1.25兆國防預算，認為跟中國做軍備競賽是無用之舉。郭正亮指出，台灣去（2024）年國防預算就已增加，仍只有中國的12分之1，足以推斷「怎麼追也追不上中國」。

郭正亮在《亮話天下》節目中談及國防預算相關議題，質疑「國防預算高、兩岸會比較安全」的說法。郭正亮指出，前總統馬英九任內，除了2008年前總統陳水扁的軍購影響之外，整體而言，馬英九的國防預算最低，而兩岸的開戰風險也最低，反觀現任總統賴清德國防預算最高，開戰風險也最高。

廣告 廣告

「你要怎麼做軍備競賽，買武器有用嗎？」郭正亮表示，從2004年到2019年之間，台灣的國防預算都落在3000多億左右，中國是台灣的17至20倍之多，一直到了2024年賴清德接任總統，國防預算雖然有明顯增加，但中國的國防預算仍是台灣的12倍。

郭正亮強調，不是認為國防不重要，而是必須認清眼下的戰略邏輯。郭正亮解釋，台灣備戰的重點就是「至少要撐14天」等國際援軍協助，然而以現實面分析，台灣就算武裝到牙齒，也只是撐得久一點；郭正亮更不諱言表示，在他看來「美國、日本不會來」，即民進黨的戰略邏輯是撐過14天後幻想美軍伸出援手，「這是作夢」。

更多風傳媒報導

