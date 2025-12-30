1.25兆國防預算再度被封殺 媒體人「一句話」怒批藍白

【論壇中心／綜合報導】中共透過圍台軍演恐嚇台灣之際，總統賴清德提出的8年投入1.25兆國防特別預算，藍白今（30）日五度在立法院程序委員會暫緩列案，無法付委審查，民進黨立委沈伯洋批評破壞國家民主與憲政機制，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，國民黨成為裡應外合力量，破壞台灣民主與團結。

資深媒體人溫紳今日在《頭家來開講》節目中指出，當時日本送了很多艘軍艦給菲律賓，原因就是「擔心菲律賓來不及自我防衛」，因此即便菲律賓有下訂單，日本仍然直接贈送，而美軍從關島前進到菲律賓，直接進駐到離台灣最近的巴丹島，目的就是不能讓第一島鏈被中國阻絕，防止台灣海峽成為中國內海，但是國民黨與民眾黨，如今還在立院阻擋台灣的國防預算，就是「世界的敵人」，企圖讓台灣變成中國的領地，溫紳表示，藍白這舉動「其心可誅」，任何人如果再對國民黨客氣，明年2026會很難過。

對於藍白今日第五度封殺1.25兆國防特別預算，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請，不止台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲國人能夠一起支持國防預算。

