1.25兆國防預算分8年編列 媒體人戳破假象

▲總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.25兆的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.25兆的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，甚至一度脫口，中共2027年要完成武統，還在臉書同步發文，不過隨後又因爭議而悄悄修改內文，改稱2027年是要完成武統「的準備」。資深媒體人單厚之質疑，這筆分8年編列、要2034年才能執行完的預算，根本「緩不濟急，完全無法解決問題」。

單厚之在《美麗島電子報》撰文，賴清德修改說法，不僅是因為這樣的說法「明顯和川普不同調」，更有與川普「對著幹的嫌疑」。單厚之認為，賴清德撤回武統說更重要的原因是，如果押了2027年的時間表，整個敘事就破了，因為

廣告 廣告

單厚之質疑，如果兩岸很快就會發生戰爭，正常的政府應該是趕快催美國交付「延宕已久的66架F16-V和其他的武器」，而不是花1.25兆去買連項目、報價、交易期程都不知道的武器。他指出，台灣花了2472億買的F16-V，原訂明年要全數交機，結果「至今一架都看不到」。他批評執政黨「整天喊著要強化軍備、以實力嚇阻對岸的威脅，結果『講一畚箕，做一湯匙』」。

對於執政黨的作為，單厚之更提出多項質疑：如果兩岸如此兵凶戰危，政府為何不解決國軍編現比不足、志願役大量退出的問題？行政院長卓榮泰為何還有心思在明知不會贏的情況下，拿《財劃法》做政治操作，挑撥南北對立？如果認定對岸2027年就要武統，政府為何還有心思炒作中配參政權問題，「把幾個中配里長的去留，當成天大的國家大事來處理」？

單厚之總結，賴清德的「2027武統說」，「戳破了民進黨抗中保台的假象」，認為賴政府對於如何保衛台灣「毫無想法、毫無作為」，只把抗中保台當成「牟取政治利益的工具」，是「無限的提款機」。

他批評民進黨的抗中保台是「關起門來打自己人，扣在野黨帽子、欺壓中配，一切的一切都是為了選舉」，換取選舉紅利才是真正的目的。他警告，當美國不站在台灣這一邊的時候，「抗中保台的效果就必然大打折扣」，川普可能為了與北京交易而出賣台灣，即便台灣繳了再多的保護費，「稍有不慎就可能翻車」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德1.25兆元國防特別預算 他3問民進黨：美方能準時交貨嗎？

賴清德支持上漲出現黃金交叉！他曝是這招奏效 但恐出現悲慘結局

批賴清德不聽話愛鬧事！洪秀柱勸台獨金孫：別讓北京找到動武理由