1.25兆國防預算卡關 國民黨：賴清德兌現國情報告諾言就審

行政院日前提出為期8年、總預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，外界高度關注該案今（30）日是否會在立法院程序委員會再度遭遇藍白陣營封殺。國民黨團書記長羅智強對此強調，只要總統賴清德願意赴立法院進行國情報告並接受質詢，預算審查程序即可展開。

賴清德總統。（資料照／總統府提供）

行政院會雖於11月27日通過此項國防特別條例草案並送請立法院審議，但自12月以來，該案已連續4度在程序委員會遭在野黨團聯手阻擋，致使草案無法進入實質審查。藍白陣營更公開主張，行政院應先依法編列軍人加薪等相關預算後，再來討論此案，導致這筆高額國防特別預算至今持續卡關。

國民黨立委羅智強。（圖／中天新聞）

面對程序委員會可能再次封殺國防預算的質疑，羅智強受訪時直言，真正阻擋預算者是賴清德。他認為，針對重大國政赴國會報告並接受備詢，是執政者最基本的態度。1.25兆元的特別軍購並非不能談或不能給，但賴清德有義務向國人交代清楚預算具體範圍，以及延宕多時的軍購項目何時能夠到貨，這些都是國人急欲知曉的疑問。

羅智強更諷刺表示，世界上似乎有「兩個賴清德」。第一位是過去宣稱重大國情應依《中華民國憲法》及《立法院職權行使法》赴立院報告並備詢的賴清德；現在這位則是不敢赴立院面對、迴避說明國防政策義務的賴清德。他重申，預算當然要審，但前提是賴清德必須兌現諾言，赴立法院報告並接受質詢，屆時審查自然就會開始。

