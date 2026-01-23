1.25兆國防預算卡關 藍：美方應跟賴清德說

▲總統賴清德宣布提出1.25兆元的國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立院審議，不過遭藍白封殺，迄今無法付委審查。（圖／記者朱永強攝，2026.01.01）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德宣布提出1.25兆元的國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立院審議，不過遭藍白封殺，迄今無法付委審查。美國在台協會處長谷立言22日再喊話，自由不是免費的，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，美國只能在友盟自力自助的程度內提供協助。國民黨立委賴士葆說，谷立言應跟賴清德說，趕快到立法院報告。

賴士葆說，台灣近年對美軍購不斷增加，但外界始終看不到武器「品質」真正提升，政府宣稱要將裝備「升級」，不只是數量增加，連使用的「料」與整體規格都應同步提升，但實際檢視卻發現「料根本沒有提升，帳面數字卻一直增加」。

賴士葆也提到，F-16V至今未見實際交付，且就功能與性能而言，仍無法與F-22等高階戰機相比；至於以色列的鐵穹系統、美國也未大量採購的無人機，顯示美方自身並不一定採用這些裝備，現在的狀況更像是「衝數量」，讓台灣武器數字增加，但戰力是否實質提升，外界仍看不到。

賴士葆也強調，立法院並非反對國防支出或不願意編列預算，而是希望政府能以更耐心、謙遜的態度，清楚向社會與國會說明「為什麼要買這麼多」。他指出，國防預算已累積超過9,000億元，動輒再追加上千億元，總額已突破兆元規模，「到底要買什麼、買來做什麼」，政府都有責任向人民交代清楚。

