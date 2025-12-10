1.25兆國防預算又被封殺 賴清德喊話在野：未盡責任恐更難抵擋中國威脅

總統賴清德今表示，希望在野黨清楚知道，如果我國沒有善盡區域和平穩定的重要責任，面對中國威脅時，將面臨更大的困難。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳昀／台北報導〕中國連日在區域周邊升高軍事威脅，但藍白昨再次聯手封殺攸關1.25兆元國防特別預算的特別條例審查。總統賴清德今受訪表示，希望在野黨理性務實地面對，讓這筆國防特別預算付委、依據民意審查，希望在野黨清楚知道，如果我國沒有善盡區域和平穩定的重要責任，面對中國威脅時，將面臨更大的困難。

賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前受訪被問到中國連日在日、韓周邊進行軍事騷擾，升高區域緊張，賴清德直言，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域和平穩定的單邊行為，呼籲中國體現大國的責任。

賴清德說，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須靠各方來促成，中國同樣有責任。為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，並提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

對於中國近來升高區域周邊威脅，在野黨卻再次杯葛軍購相關的特別條例審查，更被懷疑是爭取「鄭習會」的條件。賴清德表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來威脅應該團結一致對外，大家應該都有感受到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量，並進行區域的共同合作。

賴清德指出，在這種狀況之下，我們一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，必須提高我們的國防力量、增加我們的國防預算，希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在立法院程序委員會就把它封殺掉，昨天已是第二次封殺。

賴清德表示，希望這筆國防特別預算能夠進入委員會審查，透過立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該刪減、調整的地方，也根據民意進行審查。賴強調，但是我們絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，如果我們沒有善盡責任的話，在面對中國威脅的時候，我們會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚知道。

