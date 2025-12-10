1.25兆國防預算又被藍白封殺 賴總統反應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德日前宣布提出國防特別預算1.25兆，但未闖過立院程序委員會。賴總統今(12/10)表示，希望在野黨、立法院，理性務實面對這筆預算，不該在程序委員會就封殺，應進入委員會審查。

總統賴清德，資料照，總統府提供

立法院在藍白聯手過半主導下，針對1.25兆國防特別預算，上周採取封殺，昨日在程序委員會再次封殺，導致該案無法排入12日立院院會報告事項議程，無法交付委員會審查討論，並將議程草案交付院會處理。

廣告 廣告

賴總統上午出席「亞洲民主人權獎頒獎典禮」並受訪，針對國防特別預算遭立院封殺一事，賴總統說，民主國家對內競爭難免，但對外威脅應團結一致對外，中國不僅威脅台灣也向周邊國家施壓，我們不僅要保護台灣安全，也要致力於區域穩定，因此增加國防預算。

賴總統表示，希望立院及在野黨能理性務實面對此筆預算，不該在程序委員會就封殺，昨日的程序委員會已是二度封殺，希望這筆預算能進入委員會審查，也讓社會了解、共同支持，若需要刪減調整，也會根據民意來進行審查。

賴總統說，我國不該迴避對於區域和平穩定的責任，若我們不善盡責任，在面對中國威脅時，會面對更大困難，也希望此事能傳達讓在野黨清楚知道。

更多FTNN新聞網報導

老市長曝台南將收大禮包 賴清德：台積電又要來囉

逾2百位國會助理連署反對助理費除罪化 傳6立委下令禁止連署

助理費除罪化引發大反彈！助理工會發函韓國瑜：強烈反對規避監督、傷害民主法制

